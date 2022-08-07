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تعتبر بلح الشام من الحلويات اللذيذة والمحببة لدى الجميع، وتتميز بلح الشام بالطعم اللذيذ المقرمش الممتع التي يعشقه الكبار والصغار، وهي مكونات غير مكلفة ومتواجده في البيت، وننشر لكم طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ في البيت بمكونات بسيطة وغير مكلفة أسرار طريقة عمل بلح الشام المقرمش المكونات كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات

4 عدد بيض

كوب واحد ماء

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الدقيق السميد

ملعقة صغيرة فانيليا

السيرب

كوب و نصف سكر

كوب ماء

نصف ليمونة و رشة فانيليا

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز او عسل نحل و ده اختياري طريقة التحضير أولاً نحضر الشربات نضع السكر و الماء في وعاء علي نار متوسطة و تقلب ثم بعد ان يغلي، ثم يضاف عصير الليمون و عسل الجلوكوز و يقلب ثم يترك ليغلي لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح قوام ثقيل ثم رشة فانيليا و نطفي النار و يترك ليبرد فى وعاء على النار يوضع الماء والزيت و رشة ملح صغيرة ونقلبهم حتي يتم الغليان ننزل عليهم بالدقيق مره واحده ونهدى النار ونقلب كل المكونات معا حتي يمتزجوا مع بعض ويبقوا كتله واحده غير ملتصقة بالحلة

نضيف عليهم معلقة السميد ونطفيء النار ونقلب جيدا مع العجينة نقوم بنقل عجينة بلح الشام في وعاء أوسع اونعجنها على سطح واسع حتي تنعم تمام و تكون بدون كتل و هذه خطوة مهمه جدااا تترك العجينة لتبرد تماما توضع العجينة في وعاء عميق ثم يضاف البيض واحده واحده نقلب العجينة مع البيضه حتي تختفى وتمتزج تماماً ثم ننزل ببيضة اخري آخر خطوة مع ملعقة النشا و هو اساسي لإعطاء شكل مميز لبلح الشام نضيف العجينة فى كيس الحلواني ونركب القمع المناسب على شكل نجمه ونراعى ان حجمه بيتضاعف فى الزيت باستخدام المقص نفص بلح الشام في مقلاة بزيت غزير بدرجة حرارة الغرفة ثم يرفع علي نار متوسطة الي هادية يترك حتي تتماسك رسمة عجينة بلح الشام نقوم بالتقليب حتي يصبح لون من كل الجهات ونخرجه مباشرة الي الشربات الثقيل البارد لمدة دقيقتين ثم يصفي من الشربات في مصفاه و يقدم بالهنا والشفا نصحيه مهمة … لننزل بباقي كمية العجين يترك الزيت ليبرد اولا قبل أن يوضع فيه بلح الشام المتبقي عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت على أصوله بطعم لا يقاوم - ثقفني

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