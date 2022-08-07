كريم النشا والليمون كنز رهيب وقنبلة تفتيح للعرايس لتبييض الوجة والاماكن الحساسة وازالة التجاعيد نهائيا من اول استعمال

طريقة عمل كريم النشا والليمون لا تسبب أي تغيير في طرق إنتاج الميلانين الخاصة بك؛ بل تعالج الإفراط الزائد لها والناجم عن العوامل الخارجية وتعرضها لها حيث أن البشرة تتعرض لبعض العوامل الضارة التي تسبب غمقانها أو تبقعها أو تحولها لألوان أغمق من الأصلية، وبالتالي تحتاج لبعض المكونات من أجل استعادة طبيعتها ومن خلال مقالنا سنعرف كيف يتم ذلك.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

إن كنت قررت اللجوء إليه بدلًا من استخدام المواد الكيميائية من أجل تفتيح بشرتك فتأكدي بأن هذا اختيار صائب تمامًا، فيمكنك صنع كريم النشا والليمون في منزلك واستخدامه بأمان كامل وهذا كما يلي:

5 ليمونات بحجم متوسط.

كيس نشا.

ماء.

الطريقة:

اجعلي الليمون على هيئة شرائح بعد تنظيفه جيدًا.

ضعيه في في إناء مناسب مع إضافة حوالي 200 مللي من الماء عليه.

ضعيه على النار وانتظري الغليان.

ابعديه من فوق الموقد بعد نضجه ثم دعيه يبرد قليلا وضعي المكونات الموجودة فيه في الخلاط.

في وعاء آخر ضعي النشا مع بعض الماء قدره قليل وقلبيها حتى تتحول إلى الشكل المعروف.

أعيدي الليمون في الوعاء مرة أخرى على النار بعد عصره بالخلاط الكهربائي مع إضافة النشا عليه ببطء والتحريك باستمرار.

ستلاحظي أن الخليط أصبح ثخينا إلى حد ما فافرغيه في برطمان مناسب وانتظري كي يبرد تماما ثم ضعيه في الثلاجة.

لن يحتاج في الثلاجة أكثر من ثلث ساعة بالتقريب، لذلك بعدما تضعيه في الثلاجة ابدئي بتنظيف بشرتك وازالة أي مكياج من عليها ثم استعيدي الخليط مرة أخرى من الثلاجة ووزعي بعضه على وجهك بالكامل، وربما تحتاجي لتوزيعه على عنقك أيضًا.

نصف ساعة ثم نظفي وجهك من الخليط وكرري نفس الخطوات في الأسبوع الذي يليه.

فوائد ماسك النشا والليمون للبشرة