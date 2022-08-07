من المتعارف عليه أن عناية المرأة بنظافتها الشخصية هو العامل الأول لمعرفة مدى جمال المرأة ومدى عنايتها بنظافتها الشخصية والجسدية، وهو السبب الأول لمعرفة إلى أي مدى يصل جمال هذه المرأة، ومن أوائل أشكال معرفة جمالها هو الوجه؛ وهل الوجه هذا نظيف ام غير نظيف من ناحية توحيد لونه، وإزالة الشعر منه، وغيرها من الأشكال الكثيرة التي تظهر هذا الجمال أو تخفيه، ولهذا فإن يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تجعل وجه المرأة أكثر جمالاً واشراقاً وتميزاً أيضا، ولهذا سوف يتم عرض اقوى الوصفات لتفتيح البشرة والجسم بمكونات طبيعية تابعي قراءة ما يلي عبر موقعنا.

وصفات اقوى مقشر لتفتيح البشرة والجسم بمكونات سحرية وطبيعية

مكونات وصفة السكر وزيت الزيتون والنشا

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة التحضير

ضعي المكونات المذكورة في إناء نظيف.

يتم التقليب بطريقة متوسطة حتى يتم دمج المكونات ببعضها البعض.

ضعي هذه المكونات على الوجه والجسم ويتم فردها بشكل سليم عليهم.

يترك هذا الخليط من ربع ساعة إلى نصف ساعة على الوجه وأي منطقة بالجسم.

يقوم الشخص بغسل وجهه وجسمه وسوف يلاحظ الفرق بين قبل وبعد.

مكونات وصفة الزبادي والعسل والليمون

علبة زبادي طازة.

ملعقتان كبيرتان عسل.

ونص ليمونه.

طريقة التحضير

ضعي إناء به هذه المكونات ومزجها ببعض حتى تصل إلى قوام ناعم.

ضعي هذا الخليط على الوجه أو الجسم وفردها بشكل متساوي.

ترك هذه الخلطة على الوجه أو الجسم لمدة نصف ساعة.

غسل الوجه بماء فاتر ويتم تنشيف الوجه أو الجسم وسوف يلاحظ الفرق.

نصائح لاستخدام هذه الوصفات

ينصح أن تستخدم هذه الوصفات مرتين في الاسبوع لكي يحصل على نتيجة مرضية ليس أقل من مرتين ويتم ترك هذه الوصفات بوقت معتدل على الوجه أو الجسم.

إذا كان الشخص لديه حساسية من الليمون وحمض الليمون يتم ترك وضع هذا الحمض داخل الوصفة ويتم استبداله بماء الورد لأن ماء الورد لديه نفس مكونات حمض الليمون.

يمكن استخدام هذه الوصفات للكفين أيضاً لتفتيحهم ونضارتهم مرة أو مرتين بالأسبوع.

مكونات وصفة الزبادي والعسل ودقيق الشوفان

نصف علبة زبادي.

ملعقة عسل.

نصف كوب من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير

تجهيز إناء صغير ونظيف.

وضع هذه الوصفة ودمجها ببعضها البعض.

وضع هذه الوصفة على الوجه من ١٥ – ٢٠ دقيقة.

غسل الوجه بماء فاتر.

تنشيف الوجه.

بذلك نكون قدمنا لكم وصفات لتقشير البشرة بمكونات طبيعية.