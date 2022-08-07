بكوب من الكوكا كولا خلاص مفيش شعر مموج تاني ولا خشن

شعر المرأة هو زينتها ومن اقوى علامات جمال المرأة ينحصر في شعرها، ولقد خلقنا الله مختلفين عن بعضنا البعض في جميع تفاصيل جسمنا وأيضا انواع الشعر هناك الناعم والمموج والخشن وهذا ما يميز الشخص من الآخر، ولكن هناك انواع شعر لا يحبها صاحبها منها الشعر المموج والخشن والذي يسبب احراج في بعض الأحيان لصاحبة، ولهذا هناك وصفات عديدة لفرد هذا النوع من الشعر بطريقة سهلة وغير مكلفة وبنتيجة مرضية جداً لصاحبها مع الاستمرار في استخدام هذه الوصفات سوف يلاحظ الفرق الكبير بين حالة الشعر قبل الاستخدام وبعد بهذه الوصفات المبهرة لتظهر جمال شعرك.

المكونات

تم الاكتشاف مؤخراً أن مشروب الكوكا كولا به فوائد عديدة للشعر وخاصة المموج والخشن وسوف نتعرف ما هي مكونات هذه الوصفة السحرية لكي نحصل على شعر ناعم وقوي.

عبوتان من الكوكا كولا.

اناء فارغ.

مصفف شعر.

طريقة التحضير

وضع الشعر أمام الوجه بطريقة خلفية عكس طبيعته.

ثم يتم وضع مشروب الكوكا كولا على الشعر بطريقة بطيئة لكي يتخلل المشروب داخل فروة الشعر كلها.

يتم ترك هذه الوصفة على الشعر لمدة عدد ساعات قليلة ثلاث أو أربع ساعات متواصلة.

يتم شطف الشعر بماء فاتر وشامبو بطريقة صحيحة.

يتم استخدام مصفف الشعر لتنشيفه.

الكوكا كولا وماء الورد

ماء الورد من السوائل المفيدة جداً سواء للشعر أو الجسم أو البشرة أو حتى المعدة وسوف نتعرف كيفية اضافة ماء ورد لهذه الوصفة أيضا

عبوتان من مشروب الكوكا كولا.

عبوتان متماثلتان من ماء الورد.

اناء كبير ونظيف.

مصفف شعر.

طريقة التحضير

فرد الشعر على الوجه بطريقة صحيحة.

وضع الإناء تحت الشعر.

وضع وتدليك المشروب على الشعر بطريقة بطيئة حتى يتسلل جميع الشعر من المشروب.

يتم لف الشعر وتغطيته جميعاً.

يترك هذا المشروب وهذه الوصفة على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر.

يتم غسل الشعر الأول بماء فاتر ثم بعد ذلك غسله بشامبو بطريقة صحيحة.

يتم استخدام مصفف الشعر لتنشيف الشعر بعد غسله على درجة حرارة متوسطة.

استخدام ماء الورد يضيف كثيراً لهذه الوصفة فوائد كثيرة.

نصائح لاستخدام هذه الوصفة

يمكن استخدام عبوة واحدة فقط من مشروب الكوكا كولا حسب كثافة الشعر خفيف ام ثقيل ويمكن استخدام أكثر من عبوتان أيضا وهذا يعود إلى حجم شعر الشخص.

لا يستلزم أن يستخدم الشخص مصفف الشعر يمكن أن لا يستخدمه بعد استخدام هذه الوصفة ويمكن ترك الشعر حتى ينشف لوحده أو يتم تجفيفه عن طريق المنشفه.