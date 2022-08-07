نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذ المعجنات طريقة عمل البريوش القطنية بطعم لذيذ ومكونات اقتصادية في المقال التالي

تعد البريوش من المعجنات القطنية اللذيذة سريعة التحضير التي تتميز بطعم ومذاق شهي للكبار والصغار، وكما تتميز البريوش من المعجنات المفيدة والخفيفة على المعدة وتقبل الكثير من السيدات في طريقة اعدادها في المنزل لتقديمها لافراد الأسرة في الأفطار والعشاء والمناسبات والرحلات، وهي مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود، وتحتوى على الفوائد الغذائية المفيدة للجسم الإنسان ويتمكن تناولها في جميع الأوقات التي تفضلين، ويمكنك حشوائها بحشوات مختلفة من الحلو والحادق، واليكم الذ معجنات طريقة عمل البريوش القطنية بطعم لذيذ ومكونات اقتصادية الذ معجنات طريقة عمل البريوش القطنية بطعم لذيذ ومكونات اقتصادية المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب و نصف حليب دافيء

٢ ملعقة كبيرة لبن زبادي

نصف كوب زيت

رشة ملح

لدهان الوش:

صفار بيض

رشة نسكافيه

معلقة حليب

سمسم و حبة البركة

للحشو

قطع شوكولاتة و ممكن نوتيلا

جبنة فيتا و فلفل اخضر او اي حشوات متنوعة طريقة التحضير البريوش القطنية نقوم بتحضير وعاء عميق نضع الدقيق المنخول و السكر و الخميرة و رشة الملح و نقلبهم جيدا بعد ذلك يضاف الحليب الدافي و الزيت و الزبادي و نقلب كل المكونات معا حتي تتجانس مع بعضهم نبدأ نعجن المكونات جيدا باليد لمدة ٥ دقائق حتى تصبح عجينة ناعمة و طرية و لا تلتصق باليد و اذا كانت العجينة طرية جدا و تلتصق كثيرا يمكن اضاف ربع كوب دقيق و العجن جيدا تغطي العجينة ثم تترك لتخمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها بعد ان اختمرت العجينة نقسم العجينة كور متساوية حوالي ١٢ كرة متوسطة الحجم ونفرد كل كرة قليلا ثم نضع الحشوة في المنتصف و نغلق العجينة عليها ونشكل كلهم بنفس الطريقة ونتركهم يخمروا نصف ساعة نخلط صفار البيض مع الحليب و النسكافية و ندهن الفطائر و نرش عليهم سمسم و حبة البركة و نضعهم في صينية مدهونة زيت خفيف تدخل المعجنات في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 200 درجة لمدة ٢٥ الي ٣٠ دقيقة حتي تأخذ لون ذهبي وبالصحة والعافيه عمر شويل - جدة الذ المعجنات طريقة عمل البريوش القطنية بطعم لذيذ ومكونات اقتصادية - ثقفني

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