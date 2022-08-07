قنبلة التفتيح.. كريم البنجر والنشا المبهر لتوريد الخدود والشفايف وتبيض البشرة من أول استعمال

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كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد، البنجر من الخضروات المفيدة جدا للجسم عند تناولها في الصباح أو في أي وقت آخر، ولكن الآن نحن نتحدث في هذا المقال لكي نوضح لكم كريم هائل وسحري ويعالج أكثر من مشكلة تقابل جميع النساء في مختلف أعمارهم وهو كريم البنجر والنشا الذي يعمل في توريد الخدود والشفايف ويعمل أيضا على التخلص من التجاعيد التي تكون حول العين والفم، والنشا من أفضل أنواع المرطبات التي تساعد على الترطيب بشكل فعال ولا مثيل بالإضافة إلى أنه يعطي للوجه لون وردي تريد النساء الوصول له، لمعرفة مكونات الوصفة وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات كريم البنجر والنشا في توريد الشفايف والتخلص من تجاعيد الوجه
اللون الوردي هو اللون الطبيعي للوجه وهو الذي تبحث عنه معظم النساء وعلى الرغم من وجود الكثير من مستحضرات التجميل الكثيرة التي تؤدي إلى هذه النتيجة إلا أنها من طوال الاستخدام تؤثر على البشرة وتسبب مشاكل كثيرة نحن بغنى عنها، ولكن هناك نصيحة لكل البنات والنساء يجب معرفة نوع بشرتك أولا قبل استخدام أي كريم يحتوي على مواد كيميائية حتى لا تسبب حساسية للبشرة، ولكن الجميل في هذه الوصفة أنها تناسب جميع أنواع البشرة ولا يوجد لها أي تأثير على الإطلاق، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة البنجر والنشا في توريد الخدود والشفايف أيضا:
- حبة كبيرة من البنجر أحمر اللون.
- ملعقة ونصف من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة متوسطة من زيت جنين القمح.
خطوات تحضير واستخدام وصفة البنجر والنشا
يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تكون الوصفة ناجحة والنتيجة مثالية، وإليكم الخطوات:
- يتم سلق البنجر في القليل من الماء.
- يتم خفق البنجر في الخلاط بعد سلقه.
- يجب تصفية البنجر ثم نأخذ منه الماء ويجب أن يكون بادر ويتم وضع النشا وباقي المكونات مع التقليب.
- يجب وضع الكريم في علبة نظيفة.
- يتم تنظيف البشرة وبعد ذلك أخذ كمية مناسبة من الكريم ويتم فردها على الوجه.
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