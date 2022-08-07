خل التفاح يحفز نمو بصيلات الشعر ويعالج الشيب ... إليك الحل لعلاج شعرك من خزانة مطبخك

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رياض -احمد صلاح- تساقط الشعر مشكلة مؤرقة سواء للنساء أو الرجال، لكن إذا كان الحل موجوداً في خزانة مطبخك ويمكن تطبيقه بسهولة؟ خل التفاح لعلاج الشعر المتساقط من خلال تنظيف فروة الرأس وتحفيز نمو بصيلات الشعر.

فوائد خل التفاح للشعر المتساقط

يعمل خل التفاح على علاج تساقط الشعر، من خلال تنظيف وتطهير فروة الرأس وتحفيز البصيلات على النمو، وإليك فوائد خل التفاح للشعر المتساقط:

يساعد خل التفاح المُخفف بالماء على إعادة الحياة لشعركِ في غضون لحظات، مع ضرورة التشديد على عدم سكب الخل مباشرةً على رأسكِ؛ لأن هذا لن يؤدي لجرد شعركِ فحسب، بل يمكن أن يحرق فروة رأسكِ أيضاً؛ لذا ينبغي عليكِ تخفيف الخل بالماء إلى درجةٍ شديدة. يساعد خل التفاح على إزالة الدهون والأوساخ وأي منتج متكتل في شعركِ بينما يظل هو سليماً، وهذه النقطة من أشهر فوائد خل التفاح للشعر لعلاج تساقط الشعر، حيث يحدث التساقط بسبب انسداد مسام الشعر. يُسهم خل التفاح في الحفاظ على التوازن الصحي لدرجة حموضة فروة الرأس لديكِ، علماً بأن استخدام المنتجات الصناعية للعناية بالشعر يُفسد الغطاء الحمضي المحيط بفروة الرأس، إلا أن استعمال خل التفاح كغسول للشعر يمكن أن يُسهم في استعادة التوازن الحمضي في فروة الرأس وعلاج التساقط. يتمتع خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات؛ لذا فهو يمنع نمو البكتيريا على فروة الرأس، كما يحد من ظهور القشرة، المسببة لتساقط الشعر.

علاج الشيب: تتمثل فوائد خل التفاح للشعر الأبيض بقدرته على تلوين الشعر بالأسود مع ثبات اللون لفترةٍ طويلة، وهو ما يمكن تحقيقه عند مزج خل التفاح مع بعض العناصر الطبيعية الأخرى، ويمكنكِ عزيزتي الحصول على فوائد خل التفاح للشعر الأبيض من خلال تطبيقه مع الشاي الأسود ليونة الشعر: يحافظ خل التفاح على ليونة الشعر ويقلل من تقصفه، وذلك في حال استعماله مرةً واحدة أسبوعياً، كما يُعزز قوة الشعر ويزيد مقاومته للعوامل الخارجية، وهذه النقطة من أهم فوائد خل التفاح للشعر الجاف الذي تزداد صحته سوءاً بالتعرض للعوامل الخارجية. الشعر المجعد: خل التفاح يمنح الشعر الرطوبة اللازمة، كما أنه يُزيل تجاعيد الشعر ويمنع جفافه. لمعان الشعر: خل التفاح يمنح الشعر اللمعان المطلوب، وهذه النقطة من أهم فوائد خل التفاح للشعر الجاف والباهت.

علاج القمل: يمكن استعمال خل التفاح لعلاج القمل كوسيلة علاج منزلية، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن الخل مبيدٌ فعال لقتل القمل البالغ وبيضه.

شطف خل التفاح

هذه واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام خل التفاح في علاج قشرة الرأس. حيث يعمل شطف الشعر بخل التفاح سيزيل التراكم من فروة الرأس ويضيف لمعانًا إلى خصلاتك الباهتة. بالإضافة إلى ذلك، فهو ينظف الشعر وفروة الرأس بعمق، ويمنح شعرك التغذية التي يحتاجها بشدة.

المكونات:

كوب ماء. 2 ملعقة كبيرة خل التفاح.

الخطوات:

خففي خل التفاح بكوب من الماء واتركيه جانبًا. اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو والبلسم. اسكبي خل التفاح المخفف على فروة رأسك بالتساوي ودلكيه على خصلات شعرك. اتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه جيدًا بالماء البارد. استخدمي هذا الشطف مرة كل أسبوعين.

خل التفاح وزيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو عنصر آخر يعمل العجائب في علاج قشرة الرأس في المنزل. خصائصه المضادة للفطريات تعالج نمو الخميرة في فروة رأسك، والذي يسبب قشرة الرأس. بالإضافة إلى ذلك، لكونه منعمًا طبيعيًا، يمنع زيت شجرة الشاي التقشر ويلطف فروة الرأس. تدليك زيت شجرة الشاي وخل التفاح لفروة الرأس هو مزيج مثالي للسيطرة على قشرة الرأس.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة خل التفاح. 3 قطرات من زيت شجرة الشاي.

الخطوات:

امزجي المكونين في وعاء ودلكي بالتساوي على فروة الرأس. اتركيه على فروة الرأس لمدة 10 دقائق ثم اشطفي شعرك بالشامبو كالمعتاد. امنحي نفسك هذا التدليك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.

خل التفاح والبابونج

هذا الشاي العشبي مليء بمضادات الأكسدة، مما يجعله ممتازًا للعناية بالشعر. مقشر طبيعي، شاي البابونج يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على فروة الرأس. يساعد ذلك في تقليل قشرة الرأس وأعراضها مثل الحكة.

المكونات:

ملعقة كبيرة خل التفاح. كوب من شاي البابونج.

الخطوات:

تحضير كوب من شاي البابونج وإضافة خل التفاح إليه. بعد غسل شعرك، اسكبيه على شعرك واتركيه يجف ولا تشطفيه. جربي هذا مرة كل أسبوعين.

خل التفاح والصبار

الصبار هو أفضل هدية من الطبيعة للشعر! إلى جانب خصائصه العلاجية ومجموعة من الفوائد، فإنه يتخلص من خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يساعد في الحد من قشرة الرأس. كما أنه يرطب الشعر وفروة الرأس ويحافظ عليها نظيفة. يعتبر قناع الشعر هذا طريقة ممتازة لاستخدام خل التفاح في علاج قشرة الرأس.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة جل الصبار. 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح. 1 كوب ماء.

الخطوات:

امزجي جميع المكونات جيدًا. ضعيه بالتساوي على فروة الرأس واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه بالماء البارد واستخدمي قناع الشعر هذا مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خل التفاح وصودا الخبز للتنظيف

صودا الخبز منظف ممتاز يساعد على تقشير فروة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة. عندما يقترن بخل التفاح يصبح علاجًا فعالًا للقضاء على قشرة الرأس والحفاظ على فروة الرأس نظيفة وصحية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة خل التفاح. 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

الخطوات:

يُمزج المكونان لتشكيل عجينة. ضعي المعجون على فروة رأسك ودلكي بلطف. بعد 5 دقائق، اشطفي شعرك بالماء البارد.

بخاخ خل التفاح

إذا كنتِ قلقة من استخدام خل التفاح على فروة رأسك مباشرةً، فهناك طريقة أخرى لاستخدامه - كرذاذ للشعر! إليكِ بخاخ خل التفاح لقشرة الرأس.

المكونات:

نصف كوب ماء ساخن. نصف كوب من خل التفاح. 6 قطرات من زيت شجرة الشاي. 5 أقراص أسبرين مطحون.

الخطوات:

تخلط جميع المكونات جيدًا وينقل الخليط إلى زجاجة رذاذ. رش الخليط على فروة الرأس بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة. مرة واحدة كل أسبوع، قبل غسل شعرك. اغسلي شعرك ورطبيه كالمعتاد.

أضرار خل التفاح للشعر

يحتوي خل التفاح على حمض الخليك، وهو حمض خفيف، لكن الكثير من خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل. على سبيل المثال، إذا كنتِ تستخدمين خل التفاح غير المخفف على فروة رأسك لفترة طويلة من الوقت، فقد يتسبب ذلك في حدوث تهيج أو حتى حروق، خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارينها لاستخدام خل التفاح، تأكدي من أنه لا يحرق بشرتك أو يهيجها. إذا حدث ذلك، توقفي عن استخدامه على شعرك على الفور.

أسباب الشعر المتساقط

العوامل الوراثية: عندما نتحدث عن تساقط الشعر الوراثي، فعادةً ما يتبادل إلى أذهاننا نمط الصلع الذكوري، إلا أن الناس من جميع الأجناس هم عرضة لتساقط الشعر الوراثي. الولادة: وهي من أبرز أسباب تساقط الشعر عند النساء، حيث يدخل الشعر في وضع النمو السريع أثناء الحمل؛ نتيجةً لحدوث تغيرات هرمونية. التغييرات في تحديد النسل: يمكن أن ينتج تساقط الشعر لدى النساء بسبب التوقف عن تحديد النسل الهرموني أو البدء بتناول مانع حمل هرموني أو تغيير نوع مانع الحمل الهرموني المعتاد. نقص التغذية: إن تكوين الشعر الصحي والحفاظ عليه مشروط بالحصول على التغذية الأساسية، لا سيما عناصر الحديد والزنك وفيتامين (B3) (النياسين) والبروتين. الأدوية: يمكن أن تتسبب بعض الأدوية بتساقط الشعر المزمن، خاصةً تلك المستخدمة في ضبط ارتفاع ضغط الدم وعلاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب. قشرة الرأس أو صدفية فروة الرأس: يتسبب التهاب فروة الرأس وإثارته للحكة بخدش فروة الرأس، الأمر الذي قد يؤدي إلى تساقط الشعر أكثر من المعتاد، وفيما يتعلق بقشرة الرأس. الضغط النفسي أو الجسدي الشديد: الظروف النفسية السيئة تُؤثر سلباً على صحة الشعر، خاصةً تلك التي تُحدث تغييراً جذرياً في منحى الحياة؛ كالوفاة، أو الطلاق، أو خسارة مصدر الدخل. أمراض المناعة الذاتية: وهي التي تسُوق الجسم إلى التعرف على بصيلات الشعر على أنها أجسام غريبة ينبغي أن يُهاجمها، وبالتالي يتساقط الشعر، وهو ما يمكن أن يحدث لدى بعض الحالات المرضية مثل الثعلبة، التي يُهاجم الجهاز المناعي فيها بصيلات الشعر. تصفيف الشعر بشكل مشدود للغاية: حيث إن شد الشعر يمكن أن يتسبب بالترقق التدريجي لخط الشعر، خاصةً عند الاستمرار بشدّه لفتراتٍ طويلة، كما يمكن أن يتسبب بالضرر لبصيلات الشعر بشكلٍ لا يمكن إصلاحه. كثرة تصفيف الشعر بالحرارة: يمكن أن يؤدي استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة والتبييض المفرط إلى تساقط الشعر، وغالباً ما يتمثل العلاج في هذه الحالة بتجنب المُسبب لتساقط الشعر، بما في ذلك أدوات التصفيف الساخنة، والمواد الكيميائية القاسية، إضافةً إلى فرشاة الشعر الخشنة.