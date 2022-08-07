بدون فرن حضري أصابع جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

أصابع جوز الهند ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، وتعتبر من الحلويات الخفيفة والمشهورة في الوطن العربي، وتعتبر من ألذ الحلويات التي يمكن تناولها في المناسبات والاعياد بجانب كوب من الشاي أو القهوة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أصابع جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أصابع جوز الهند

تتكون أصابع جوز الهند اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من الحليب المكثف.

نصف كوب من الحليب السائل.

٢ كوب من جوز الهند.

كوب من البسكويت السادة المطحونة.

٢ كوب من الشوكولاتة السائلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به البسكويت السادة المطحون ونضيف إليه جوز الهند ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك الحليب السائل ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف بعد ذلك الحليب المكثف ونقلب جيداً حتى الحصول على خليط متماسك. نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى الحصول على خليط متجانس ومتماسك. ثم نخرج الخليط من الثلاجة ثم نغمس اليد بقليل من الزيت ثم نقوم بتشكيل الخليط الي أصابع متساوية في الحجم. بعد ذلك تحضير صينية ونبطنها بورق الزبدة ثم نرص عليها الاصابع ونضع الصينية في الفريزر لمدة ربع ساعة حتي تتماسك. نخرج الصينية من الفريزر ثم نغمس الاصابع بالشوكولاتة السائلة حتي تغطي بالكامل ثم نرصها في الصينية كما هي. ثم نقوم بوضع الصينية في الفريزر مرة أخرى ونتركها لمدة ساعتين كاملتين حتي تتماسك ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-

يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد.

يعتبر مصدر غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل على تقوية الجسم وبناء العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والبوتاسيوم.

يساعد في الحماية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام والمفاصل يقلل من الكسور.

فوائد جوز الهند للجسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها جوز الهند للجسم وهي كالآتي:-