بسكويت مقرمش بالزيت بأسهل وأسرع طريقة اقتصادي وبمذاق لذيذ وروعة

بسكويت مقرمش بالزيت ، من المعجنات والمخبوزات المقرمشة اللذيذة والرائعة المحببة والمفضلة لدى الجميع، حيث يتناوله الصغار والكبار على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويلجأ الكثير إلى شرائه من المخابز، ولكن قد يكلف أموالًا باهظةً، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعه بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة وشهية وغير مكلفة، حتى يتسنى لكم تحضيره بكل سهولة، وفي أي وقت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه ويقدمونه لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة تحلية سهلة وسريعة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت مقرمش بالزيت بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت مقرمش بالزيت

يتكون بسكويت مقرمش بالزيت من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

120 جم سكر.

130 مل زيت عباد الشمس.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

380 جم دقيق.

8 جم بيكنج بودر.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم.

فول سوداني.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت مقرمش بالزيت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف زيت عباد الشمس ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر وبشر الليمون ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نلم العجينة باليد ونكورها.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نضع إحدى الكرتين على طاولة ونضعها بين طبقتين من الكيس البلاستيك، ثم نفردها بالشوبك.

بعد ذلك نزيل الكيس البلاستيك، ثم نشكل حبات البسكوت بقطاعات حسب الشكل المفضل.

ثم نرص حبات البسكويت في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات في الكرة الثانية.

ثم نلم العجين المتبقي من الكرتين ونكوره، ثم نفردها مرة ثانية ونشكلها، ثم نرصه في الصينية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب، ثم نخفق جيدًا بالملعقة.

بعد ذلك ندهن وجه البسكويت بخليط صفار البيض.

ثم نوزع على الوجه سمسم، ثم نزين حبات البسكويت بالفول السوداني.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 160 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم بسكويت مقرمش بالزيت في طبق التقديم مع كوب من الشاي أو الحليب.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت مقرمش بالزيت

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بسكويت مقرمش بالزيت، وهي كالآتي: