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الكثير من الاشخاص يعشقون تناول الفشار الكبار والصغار ولكن احيانا يملون من الطريقة المعتادة لتناوله في هذا المقال سنعرض لكي طرق جديدة لتناول الفشار. الفشار في الماء المغلي: نحضر وعاء ونضع به كمية من ذرة الفشار ولتر من الماء المغلي ونضعهم على النار لمدة دقيقتان ثم نطفئ عليه ونغطيه ونتركه لمدة نصف ساعة.

نحضر وعاء اخر ونقوم بتصفية ذرة الفشار من الماء ونترك ذرة الفشار على جنب لبعض من الوقت.

نحضر وعاء على النار ونتركه الى ان يسخن ثم نضع القليل من الزيت ونضع عليه ذرة الفشار ونرش القليل من الملح.

نقلب جيدا حتى يسخن ذرة الفشار ونستمر في التقليب ثم نقوم بتغطيته ونهدئ النار حتى ينضج الفشار ثم نضعه في وعاء.

ثم نحضر نفس الوعاء الذي كان به الفشار ونضع به ملعقتان كبار من السكر ونستمر في التقليب حتى يصبح متكرمل ثم نضع ملعقة من الزبدة ونستمر في التقليب.

بعد ذلك نضع عليه كمية الفشار التي قمنا بتحضيرها ونقلب ثم نضعه في طبق التقديم.

طريقة عمل الفشار في الميكروويف:

نضع ربع كوب من الفشار في كيس ورقى ذات حجم كبير.

ثم نغلق الكيس جيدا ويمكن طي فتحة الكيس عدة طيات صغيره.

ندخل الكيس الى الميكروويف لمدة دقيقتان حتى تفرقع جميع حبات الذرة.

نحضر وعاء ونضع به بعض من الزبدة ونذوبها في الميكروويف.

ونسكب الزبدة على الفشار ونضع الملح حسب الحاجة. طريقة عمل الفشار بدون زيت: نضع وعاء على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن ثم نضع ذرة الفشار ونستمر في التحريك حتى لا تلتصق حبات الذرة فى الاناء نتيجة الحرارة.

ثم نقوم بتهدئة النار ونقلبه كلما سمعت فرقعات الذرة حتى لا تحترق.

عندما يبدأ صوت الفرقعة يهدا اغلق النار واتركه حتى يهدأ تماما.

ثم اخرجة ونرش الملح حسب الرغبة. فوائد الفشار: يعمل على تحسين تدفق الدورة الدموية.

يقي من الاصابة بالسكرى من النوع الثاني.

يقي من الاصابة بالسمنة.

يساعد على فقدان الوزن الزائد لأنه يعطى الشعور بالشبع.

يخفض خطر الاصابة بأمراض القلب. عمر شويل - جدة "بدون نقطة زيت" أرمي الفشار في الماء المغلي والنتيجة تحفة والطعم حكاية - ثقفني

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