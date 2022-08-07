أرمي النعناع في الزيت المغلي ومش هتصدقي النتيجة اتحداكي تقومي تجربيه

النعناع الاخضر له فوائد كثيرة وغنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وله دور فعال في حمايته من امراض كثيرة وايضا يمكن تناوله لتقوية المناعة، في هذا المقال سنعرض لكي طريقة جديدة لاستخدام النعناع الاخضر.

النعناع الاخضر في الزيت المغلي:

نحضر كمية من النعناع ونغسلها جيدا ونقطع جذورها ونأخذ الاوراق فقط.

نحضر اناء به ماء ونضع فيه اوراق النعناع ونتركه لدقائق ثم نقوم بتجفيفه جيدا.

نضع طاسة على النار بها كوب من الزيت ثم نضع النعناع بها ونقلب جيدا.

ونستمر في التقليب الى ان يذبل ويصبح ناشف ثم نضع ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ونقلب حتى يختلط المكونات مع بعضها ونغلق النار عليها.

نحضر اناء ونضع فوقه قطعة من الشاش ثم ننزل عليها بهذا الخليط ونقوم بتصفيته.

نأخذ السائل ونضعه داخل اناء زجاجي ويمكن حفظ هذا الخليط لمدة اسبوعين.

التخلص من الالام الجسم:

نأخذ السائل السابق تحضيره وندهن به اماكن الالم يساعد على تخفيف الم المفاصل او الغضروف او في العمود الفقري.

ويمكن ان نحضر كوب ماء دافئ ونأخذ ملعقة من السائل السابق تحضيره ونضعه مع الماء ونقلب ونتناوله هذا يساعد على تسكين الم المعدة والجهاز الهضمي والتقليل من الالام الدورة الشهرية.

التخفيف من عسر الهضم:

عند تناول كوب من الماء مضاف اليه ملعقة من سائل النعناع هذا يساعد على التخلص من الالم عسر الهضم والتي تعتبر من مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة حيث اكدت دراسات عديدة ان النعناع له القدرة على زيادة سرعة حركة الطعام في المعدة مما يساعد على التقليل من عسر الهضم.

تقوية المناعة والحماية من التوتر:

النعناع يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لتقوية المناعة مثل الكالسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين د فهذا يساعد على تعزيز وتقوية المناعة وبالتالي الحماية من الامراض المتعلقة به.

حيث ان النعناع يساعد على الاسترخاء والتخلص من القلق والاكتئاب وذلك لانه يحفز هرمون السيروتونين وهو الهرمون المسؤول عن السعادة.

تحسين وظائف المخ:

تناول النعناع يساعد على تعزيز وظائف المخ فهو يحسن من الذاكرة والوقاية من الزهايمر وزيادة القدرة على التذكر.