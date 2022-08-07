هيخلى شعرك ناعم زى الحرير .. خليط كيراتين طبيعيى لفرد الشعر الخشن الهايش المجعد خلال ساعه

تعاني الكثير من النساء والفتيات من الشعر المجعد والخشن، وتحلم كل فتاة في امتلاك شعر حريري وانسيابي، وقد تجد الكثير من بنات حواء أن عمليات فرد الشعر أصبحت بأسعار عالية ونتيجتها تكون لمدة قصيرة، هذا بجانب آثارها بعد ذلك في تدمير الشعر، ولكن يوجد بعض الوصفات الطبيعية والتي تساعد على فرد الشعر بمكونات طبيعيه وفعاله، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة عمل وصفات كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل بكل سهولة والنتيجه مضمونه.

خليط كيراتين طبيعيى لفرد الشعر الخشن الهايش

قد تعاني الكثير من الفتيات من أصحاب الشعر المجعد من جفاف وهيشان الشعر، وقد ترغب الكثير منهن تغير مظهر شعرهن الى الشعر الناعم والمالس، ولكن الكرياتين في العادة يحتوي على مواد كيميائية مضرة بصحة الشعر، وذلك تفضلن الكثيرات من الفتيات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل، والحقيقه ان الكرياتين العديد من الفوائد منها:

يعيد بناء خصل الشعر المتضررة

يعطي للشعر اللمعان

يعطي للشعر اللمعان يعمل على فرد الشعر وتنعيمه

الجدير بالذكر أنه من الممكن عمل كيراتين طبيعي في المنزل عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية وذلك عن طريق إحضار الآتي:

ملعقة صغيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من زيت الألوفيرا

من 5 إلى 6 نقاط من زيت خشب الصندل

طريقة تحضير هذه الوصفة

في البداية نحضر وعاء ونضيف إليه مجموعه الزيوت السابقه

ونقوم بعمل حمام دافئ لهذه الزيوت مع بعضها

بعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط من الزيوت

اتركيه على شعرك لمدة ساعة على الاقل، وبعدها يغسل الشعر بالشامبو.

وصفة الموز لعمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يمكن تحضير هذه الوصفة لعمل كيراتين طبيعي للحصول على شعر مفرود ولامع، وذلك عن طريق إحضار الآتي:

موز

عسل ابيض

بيض

طريقة التحضير