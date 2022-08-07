أسهل طريقة لعمل كيكة الشاي بالكاكاو بقوام هش وخفيف وبطعم لا يقاوم

كيكة الشاي بالكاكاو ، يعد الكيك من الحلويات اللذيذة والبسيطة التي تقدم من خلال مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل، ويعد هو من أفضل أنواع الحلويات فهو مغذي ومفيد لاحتوائه على البيض والحليب وهما من المكونات المفيدة جداً وخاصة للأطفال، وتعد كيكة الشاي من ألذ أنواع الكيك الذي يقدم في الصباح في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب وتتميز الكيكة بقوامها الهش والخفيف والطري جداً، كما أنها تتميز بسهولة في تحضيرها وتتميز بشكل رائع وجميل فهي من أنسب أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف، كما تعد من الكيك المناسب للعديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد والحفلات وغيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الشاي بالكاكاو بطعم رائع وبمكونات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الشاي بالكاكاو

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل هي كما يلي:ـ

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب من الحليب.

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر(كيس).

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقتين من اللبن.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الشاي بالكاكاو من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ونضع به البيض والفانيليا ثم نخفق المكونات بالمضرب اليدوي جيدًا، حتي تتجانس مع بعضها البعض. ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق حتي يصبح الخليط هش وفاتح اللون. أثناء الخفق يضاف الزيت تدريجياً ثم نضيف الحليب تدريجياً أيضًا مع استمرار الخفق حتي تتجانس جميع المكونات. ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونستمر في التقليب، حتي يختفي الدقيق ويصبح الخليط متجانس تماماً. يسكب 3/4 الخليط فقط في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبدة، ثم تترك جانباً. ثم نقوم بخلط ملعقة الكاكاو مع ملعقتين من الحليب، ثم نضيف خليط الكاكاو إلي ربع خليط الكيكة المتبقي ونخلط المكونات جيداً. ثم نوزع خليط الكيك بالكاكاو على وجه الكيكة في القالب على شكل خطوط طولية.

طريقة التسوية