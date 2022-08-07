وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الأظافر في أسبوع واحد لن تصدقي النتيجة

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ترغب كل فتاة في تطويل الأظافر بشكل سريع وفي وقت قياسي وذلك يتطلب منها العناية بشكل مستمر، وقد تلجأ إلى العديد من الوسائل التي تجعل اظافرها قوية ولكن معظمها من مستحضرات التجميل التي تضر بها، وتقوم باتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تكون مفيدة للجلد والأظافر والتي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على تقوية الاظافر وتطويلها. وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الأظافر وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون المكونات: استخدام ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون في بولة صغيرة ثم نضيف اليه ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيدا.

نضع الخلطة في الميكروويف حتى يتم تسخينه ونتركها لمدة ثلث ساعة.

نقع الأظافر في الوصفة ونتركها لمدة عشرة دقائق حتى يتم امتصاص الأظافر والجلد للوصفة. وصفة زيت جوز الهند المكونات: مقدار مناسب من زيت جوز الهند البكر. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقدار مناسب من جوز الهند البكر في بولة صغيرة ثم نضع الأظافر فيها لمدة وقت معين ثم نقوم بدعك الأظافر بحركات دائرية.

يحب اتباع تلك الوصفة علي الاقل بشكل يومي قبل النوم حتى تصبح الأظافر قوية. وصفة زيت فيتامين اي المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين إي.

عدد من قطرات زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: نخلط ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين إي في وعاء صغير ثم اضيف اليها عدد من قطرات زيت شجرة الشاي و ندمجهم مع بعض.

نقوم بتدليك الاظافر بالخلطه ثم نتركها في الخلطة على الاقل 30 دقيقة ثم نقوم بغسل الاظافر باستخدام الماء الفاتر. وصفة البيض وزيت دوار الشمس المكونات: يستخدم صفار ثمرة بيض واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس. طريقة التحضير: نخلط صفار بيضة واحدة في بولة صغيرة ثم نضيف اليها ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس و ندمجهم مع بعض حتى يصبح متجانسين.

نضع الاظافر في الخليط ونتركه بعض الوقت حتي يتم جفافه.

نغسل الاظافر والايدي باستخدام والماء الدافئ والصابون حتي يغسل الأظافر جيدا.

يجب استخدام تلك الوصفة بشكل مستمر حتى تعطي نتيجة مرضية. الثوم وزيت الزيتون لتطويل وتقوية الأظافر أحضري قدر وضعيه على نار متوسطة مع فنجان من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الثوم المفروم واتركيه حتى يصبح دافئ.

ثم يصفي ويوضع في عبوة بعد أن يبرد تماما وبعد ذلك نقوم يوميا بتدليك الأظافر بهذا الخليط قبل الذهاب للنوم وخلال فترة قصيرة سوف تلاحظي الفرق. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الأظافر في أسبوع واحد لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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