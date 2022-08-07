خليكي دائمًا شباب… فقط استخدمي خليط القهوة مع القرنفل واقضي على الشعر الأبيض واتمتعي بشعر بني جذاب

قد تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من الظهور المبكر للشعر الأبيض، مما يضطرهم للذهاب إلى الكوافير وعمل صبغات للشعر بهدف التخلص من الشعر الأبيض، ولكن مع كثرة استخدام صبغات الشعر والمواد الكيميائية يؤدي ذلك إلى تلف الشعر وتساقطه وتقصفه، ومع ذلك تمنحنا الطبيعه الحل لجميع مشاكلنا، فيمكن استخدام القهوة وهي حل جيد اذا كنتي ترغبي عزيزتي حواء في صبغ شعرك، ومن خلال هذا المقال يمكننا التعرف على وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني.

لماذا القهوة في صبغ الشعر

تُعد القهوة مكون ممتاز عند الإعداد لصبغ الشعر طبيعيًا، حيث أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الشعر، لذا فهي تقوي الشعر وتغذيه وتعطيه لمعان وقوه ومظهرًا تطمح له الكثير من السيدات.

وصفة القهوة في صبغ الشعر طبيعيًا

يمكن الإعتماد على هذه الوصفة للتخلص من الشعر الابيض صبغ الشعر باللون البني الداكن بإستخدام مكونات طبيعية موجودة في متناول أيدينا والمكونات عبارة عن:

ملعقة كبيرة من القهوة

ماء

خل تفاح

1 ملعقة من مسحوق القرنفل

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع القهوة ومسحوق القرنفل ونخلطهم

بعد ذلك نصب الماء تدريجيا حتى نحصل على قوام شبه سائل

ثم بعدها نضيف ملعقة من خل التفاح، ونستمر بالتقليب

وآخر خطوة هي وضع زيت الزيتون للخليط ونقلبهم جيدا

طريقة استعمال الوصفة