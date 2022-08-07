دلكه الليمون والحناء البيضاء: صاروخ التفتيح تزيل سواد السنين في غامضة عين ٢٠٢٢

نقدم دلكه الليمون والحناء البيضاء , حيث تعتبر هذه الدلكه من أهم الدلكات الطبيعية التي تبحث عنها المرأة لأنها سريعة جدا تعطي نتائج مبهرة من أول مرة تعطي الجسم نعومة فائقة وترطيب رائع لو عروسة وفرحك قريب أستخدمي هذه الدلكه تغنيكي عن الذهاب لصالونات التجميل لعمل حمام مغربي أو تقشير للجسم فقط استعمالي هذه الدلكه لن تحتاج لكل هذا .لو جسمك محتاج لتفتيح من المصيف أو درجة الحرارة العالية أو به نمش أو كلف من الحمل والولادة فلن تجدي أحسن من هذه الدلكه الممتازة في التفتيح والترطيب سوف تشعرين كأنك بيبي بملمس رائع ونعومة لا توصف فقط جربيها لن تخسري أي شيء بل ستستفيد منها كثيرا ولن تجربي غيرها. لن نتكلم كثير عنها نترككم أنتم تحكموا بأنفسكم, سوف نتحدث الأن من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل دلكه الليمون والحناء البيضاء هذه الدلكه الرائعة في تبييض البشرة ٢٠٢٢

مكونات عمل دلكه الليمون والحناء البيضاء لتفتيح البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي2022

سوف نتعرف على مكونات الدلكه الرهيبة مكونات جدا بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالآتي:-

١ملعقة من عصير الليمون.

٢ملعقة من الحناء البيضاء.

٢ملعقة من الترمس المطحون.

١ملعقة من لبن البودرة.

ماء ورد حسب الحاجه.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الدلكه بطريقة بسيطة وسهلة للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم نضع فيه٢ ملعقة كبيرة من الحناء البيضاء ومعها ٢ملعقة الترمس المطحون ونضيف عليهم لبن البودرة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نضع ماء الورد بتدريج حتي يصبح الخليط كريمي ناعم.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة صحيحة ومفيدة لكم وهي كالآتي:-