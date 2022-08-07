نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري شاورما الفراخ السوري بخبز الكريب المورق وصوص التومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري شاورما الفراخ بخبز الكريب المورق، تعتبر الشاورما بخبز الكريب أو شاورما الكريب من أفضل المأكولات التي لديها مذاق شهي كما يسهل تحضيرها في المنزل فتعتبر الشاورما من المأكولات المحببة عند الكثير من الأشخاص بفضل نكهتها المميزة.

وتعد طريقة تحضيرها السهلة وترغب الكثير من الأمهات في أن تحضر المأكولات لأفراد أسرتها بنفسها بدلًا من أن يتم الشراء من الخارج وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير شاروما الفراخ بخبز الكريب.

مقادير شاورما الفراخ بخبز الكريب المورق:

يتم تحضير الشاورما بخبز الكريب بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الشاورما بخبز الكريب:

بيضة واحدة.

كأس من الحليب السائل.

ملعقتان من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الملح.

كأس من الدقيق.

مقادير الحشوة:

صدر دجاج مقطع إلى الشرائح.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من بودرة البصل.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الزيت.

رشة من الملح.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ثلاثة شرائح من الفليفلة الملونة.

جبن موزاريلا.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الشاورما بخبر الكريب بخطوات بسيطة للغاية وإليكم فيي السطور الآتية تلك الخطوات:

الحصول على إناء الخلاط ويتم وضع فيه كلًا من البيض والحليب والزبدة والفلفل الأسود والملح والدقيق. يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتشكل لديكم عجينة متجانسة. بعد ذلك يتم وضع غطاء على العجينة ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة. يتم تحضير الشاورما من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه الدجاج والبهارات ويتم التقليب لحين أن تتبل الفراخ. الحصول على مقلاة ثم يتم وضع الدجاج مع الزيت ويتم التقليب لحين أن ينضج. ثم يتم إضافة البصل والفليفلة ويتم التقليب مع الدجاج على النار لحين أن تنضج كافة المكونات. بعد ذلك يتم وضع مقلاة غير لاصقة على النار ويتم وضع فيها العجينة ويتم الحرص على توزيعها بصورة متساوية. بعد ذلك يتم تركها لحين أن تتحمر ثم يتم قلبها على الجانب الاخر. يتم بعد ذلك توزيع الجبن وحشوة الشاورما بصورة متساوية ثم يتم ثني العجينة في شكل مثلثات وتقدم.

كيفية تحضير الثومية مثل المطاعم:

تعتبر الثومية من المقبلات ذات المذاق الشهي والنكهة المميزة ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الثومية في المنزل وطريقة تحضير الثومية في المنزل بالخطوات:

مقادير تحضير التومية:

ثلاثة أكواب من زيت الذرة.

كأس من عصير الليمون.

رأس ثومة ويتم فرمها فرم ناعم.

بياض بيضتان.

ملعقة من الملح.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الثومية باتباع خطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم خلط كلًا من زيت الذرة وعصير الليمون وبياض البيض ويتم خلطهم مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الثوم والملح ويتم الخلط مع بعضهم البعض لحين أن يتشكل لديكم قوام ناعم.

بعد ذلك يتم وضع الصلصة في إناء ثم يتم وضع في الثلاجة وتركه لمدة أربع ساعات ثم يتم التقديم وبالهناء عليكم.

مقادير الثومية

رأس من الثوم المقشر ويتم فرمه.

ملعقة من الملح.

نصف كأس من عصير الليمون.

كأس من الزيت النباتي.

كأس من زيت الزيتون.

خطوات التحضير