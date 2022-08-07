انت الان تتابع خبر بالمواد الطبيعية المتواجدة في المنزل أفضل سكراب للوجه لتنعمي ببشرة خالية من العيوب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

سكراب الوجه من نيوتروجينا

أفضل سكراب للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك ، وهو مكون قد يساعد في تقليل انتشار البثور ، يوفر هذا المقشر ثنائي الغرض علاجًا لحب الشباب وتقشيرًا. كما أنه مصمم لإزالة الشوائب وتحسين ملمس البشرة بشكل عام ، وحتى إيقاف ظهور البثور قبل أن تبدأ.

سكراب لاروش بوزيه فائق النعومة

مناسب لجميع أنواع البشرة، وخاصة البشرة الجافة والحساسة، ويتميز بأنه خالية من الصابون والكحول ، مما يعني أنها لن تجفف بشرتك بعد الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يستخدم مقشرات فيزيائية وكيميائية لمحاربة فرط التصبغ وتخليص بشرتك من نسيج غير متساوٍ. ومن المكونات الرئيسية بمقشر لاروش: الجلسرين أنه مسحوق ثنائي الذرة، بولي إيثيلين، ويعتبر المنتج أنه آمن بما يكفي لاستخدامه كل يوم، فإنه يعتمد حقًا على حساسية بشرتك، يجب على المستخدمين ذوي البشرة الحساسة التمسك باستخدام هذا المقشر مرة إلى مرتين في الأسبوع، وجدير بالذكر أن بعض المستخدمين يجدون رائحته كريهة.

سكراب الوجه بالقهوة

القهوة مادة للاستيقاظ ولكن يمكن من خلال القهوة المتبقية خفيفة بما يكفي لاستخدامها في جميع أنحاء الجسم - حتى على المناطق الحساسة مثل الوجه، بالإضافة إلى ذلك لا تزال البقايا المستخدمة مليئة بالكافيين ومضادات الأكسدة [المصدر] التي تجعل البشرة تبدو مرحة ومتجانسة. المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة المستعملة. ملعقة كبيرة زيت (الجوجوبا أو الزيتون أو ثمر الورد).

الطريقة:

إضافة ملعقة كبيرة من القهوة إلى الزيت. تدليك الوجه ثم غسله بعد ربع ساعة.

سكراب الوجه بجل الصبار

السكر الرقيق هو مكون مطبخ رائع تضيفه إلى مقشرك، وكلما كان حبيبات أدق، كان ذلك أفضل لبشرتك. من المعروف أن الصبار مصدر ملطف وشفاء لجميع أنواع البشرة. المكونات: ملعقة كبيرة جل الصبار. رشة من السكر الناعم.

الطريقة:

اخلطي المكونين وبعد تدليكهما برفق على بشرتك. اتركي الخليط لبضع دقائق إضافية ثم اشطفيه جيدًا لإزالته.

سكراب الوجه الشوفان

الشوفان المهدئ والمضاد للالتهابات مثالي للبشرة الحساسة، ويعمل الشوفان المطحون على فك المسام بلطف بينما تقوم الصابونين الطبيعي بتنظيف وامتصاص الأوساخ والزيوت، كالتالي: المكونات: نصف كوب شوفان ماء.

الطريقة:

في الخلاط اخفقي الشوفان الجاف حتى يصبح ناعماً. ضعي قليلًا من الشوفان المطحون في راحة يدك. أضيفي الماء حتى تتكون عجينة. دلكيه بلطف على وجهك ورقبتك. يمكن تخزين الشوفان المطحون في وعاء محكم الغلق لاستخدامه لاحقًا. يمكنك استبدال الماء بالحليب أو الزبادي، وكلاهما يحتوي على حمض اللاكتيك كمقشر كيميائي، أو أضيفي خل التفاح الذي يحتوي على حمض الماليك لخصائص تفتيح.

فوائد سكراب الوجه

يزيل خلايا الجلد الميتة

الفائدة الأولى والأهم من استخدام مقشر الوجه هي إزالة خلايا الجلد الميتة من وجهك. تجعل خلايا الجلد الميتة وجهك يبدو جافًا وباهتًا. كما أنها تسد مسام بشرتك. تقشر مقشرات الوجه بشرتك جيدًا وتزيل خلايا الجلد الميتة.

يفتح مسام الجلد

ينتج الجسم زيتًا طبيعيًا يسمى الزهم للحفاظ على ترطيب البشرة. لكن في بعض الأحيان يصبح الإنتاج مفرطًا ويتم تخزين زيت الزهم الزائد في مسام بشرتك. يؤدي انسداد مسام الجلد إلى ظهور حب الشباب. يزيل التقشير الزيت الدهني ويفتح مسام الجلد.

يزيل الرقائق

يلاحظ الكثير من الناس وجود بقع جافة على جلدهم. تُعرف هذه البقع الجلدية الجافة بالرقائق. هذه غير صحية وتجعل البشرة تبدو باهتة للغاية. سيساعدك تقشير الوجه باستخدام مقشر الوجه على التخلص من قشور الجلد وجعله أكثر نعومة.

يقلل من ندبات حب الشباب

تساهم مقشرات الوجه أيضًا في تقليل ندبات حب الشباب والبقع الداكنه من الجلد. على الرغم من عدم إزالتها تمامًا ، فإنها تصبح أخف وزناً. يعزز المقشر عملية التقشير الطبيعي للجلد. عندما تقوم بفرك وجهك ، فإنه يزيل خلايا الجلد الميتة والتالفة ويسمح للبشرة بالتجدد. وبالتالي تصبح البقع الداكنة والندبات أفتح في الظل. من المعروف أن مقشرات الوجه التي تحتوي على مكونات طبيعية لتفتيح البشرة لها تأثيرات أفضل.

يمنع نمو الشعر

يمكن أن يكون الشعر الناشئ محبطًا لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في انتشار البثور. يعد فرك الوجه أحد أفضل الطرق لمنع نمو الشعر تحت الجلد من إتلاف مظهر وجهك. اختر مقشرًا للوجه له خصائص مطهرة لجعل تقشير الوجه أكثر أمانًا وفائدة.

يوفر بشرة أكثر نعومة

بصرف النظر عن ما سبق ، فإن مقشر الوجه يجعل سطح بشرتك ناعمًا ومتوهجًا. عندما يبدو وجهك أكثر نعومة ونعومة وإشراقًا ، فمن الطبيعي أن تزداد ثقتك بنفسك.

يحسن نسيج الجلد

بشرة الوجه حساسة وأرق وأكثر عرضة للتلف مقارنة بجلد أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تؤدي العناية غير الصحيحة بالبشرة والتلوث وما إلى ذلك إلى بشرة خشنة وباهتة. تعمل مقشرات الوجه على تحسين نسيج الجلد عن طريق تشجيع عملية تجديد الجلد.

امتصاص أفضل لمنتجات البشرة

مع تراكم طبقات من خلايا الجلد الميتة ، تجد منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها صعوبة في التسرب وهذا هو سبب حصولك على النتائج المرجوة. يمكن أن يضمن تقشير وجهك بمقشر أن هذه المنتجات يتم امتصاصها بشكل صحيح وأنها تمتزج بسهولة على بشرتك. إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال بعد عرض أفضل سكراب للوجه، وكيفية استخدامه وفوائد المقشرات للبشرة.