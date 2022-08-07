انت الان تتابع خبر الأشخاص الذين يعانون من النحافة.. أطعمة ومشروبات لزيادة الوزن للرجال والنساء والأطفال أبرزها الأرز والمكسرات والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - الأشخاص الذين يعانون من النحافة قد يبحثون خلال رحلتهم لاكتساب الوزن عن مشروبات أو أطعمة لزيادة الوزن ، ولذلك سوف نوضح فيما يلى ما هى أهم الأطعمة والمشروبات التي قد تساعد حقاً على زيادة الوزن.

1. الأرز يعد الأرز من أرخص وأفضل الأكلات لزيادة الوزن حيث يحتوي كوب (158 جرام) من الأرز الأبيض المطبوخ على 204 سعر حراري و 44 جرام من الكربوهيدرات ولهذا بالمواظبة على تناول الأرز الأبيض يجعله من أفضل أكلات تسمن الجسم.

2. المكسرات فضلًا عن استخدام المكسرات كوجبات خفيفة للتسالي فهي من أفضل الأغذية لزيادة الوزن حيث يحتوي ربع كوب من اللوز على 170 سعر حراري و6 جرامات من البروتين و4 جرامات من الألياف و15 جرام من الدهون الصحية.

3. اللحوم الحمراء

تعمل اللحوم الحمراء على بناء العضلات عند تناولها بكميات مناسبة مما يساعد على اكتساب المزيد من الوزن. وتعد اللحوم الحمراء ضمن أهم أطعمة لزيادة الوزن عند الرجال.

4. البطاطس تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من النشا كما أنها تزيد مخزون الجليكوجين في العضلات (الجليكوجين هو الوقود الأساسي لمعظم أنشطة الجسم) وتعد البطاطس أحد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لزيادة الوزن.

5. زبدة الفول السوداني لزيادة الوزن تعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية فتناول ملعقتين من زبدة الفول السوداني تمد الجسم بحوالى 191 سعر حراري و16 جرام من الدهون

فواكه لزيادة الوزن تعد الفواكه خيار صحي لزيادة الوزن ومن الفواكه التي تساعد على زيادة الوزن :-

1. الفواكه المجففة تحتوي الفواكه المجففة كالتين المجفف أو المشمش على العديد من السعرات الحرارية فهي غنية بالسكر الطبيعي كما تمد الجسم بالطاقة وتعد الفواكه والخضروات واللحوم والحبوب الكاملة من ضمن الأطعمة التي تزيد وزن الجنين عند تناولها فى فترة الحمل.

2. الأفوكادو الأفوكادو من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية حيث تحتوي ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم (100 جرام) على 161 سعر حراري و8.6 من الكربوهيدرات و15 جرام من الدهون وبالتالي تُعد من أشهر الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لزيادة الوزن بشكل صحى.

3. الموز يعد الموز من أفضل الاختيارات اكلات لزيادة وزن الجسم فهو يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل: الألياف، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والدهون، والبروتينات، وفيتامين ج، وغيرها

مشروبات لزيادة الوزن بسرعة من أشهر مشروبات تزيد الوزن وتتخن الجسم بسبب عناصرها الغذائية أو سعراتها الحرارية المرتفعة:

1. الحليب يعد الحليب اختيار جيد لبناء العضلات والعظام نظرًا لاحتوائه على تركيزات عالية من البروتينات والكالسيوم بالإضافة إلى غناه بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لذلك يعد الحليب ضمن قائمة مشروبات لزيادة الوزن للاطفال وللرجال والنساء.

2. مخفوق البروتين يحتوي مخفوق البروتين على تركيزات كبيرة من البروتين ويساعد فى بناء العضلات خاصة إذا تم تناوله مباشرة بعد أداء التمرينات الرياضية ولذلك يوصى به كمشروب لزيادة الوزن من الصيدلية.

3. العصائر لزيادة الوزن تحتوي العصائر على كميات كبيرة من السعرات الحرارية خاصة إذا تم إضافة السكر لها ولذلك قد تستخدم العصائر الطبيعية كمشروبات لزيادة الوزن في رمضان.

اعشاب لزيادة الوزن بسرعة يتساءل البعض ما هى الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها أعشاب لزيادة الوزن في أسبوع ؟ ولكن الدراسات لم تؤكد فاعلية تناول الأعشاب فى زيادة الوزن بهذه السرعة زيادة الوزن بشكل صحى تحتاج إلى اتباع نظام غذائى مخصص لزيادة الوزن لفترة طويلة ويمكن ضمن النظام الغذائى استعمال بعض الأعشاب التى قد يساعد تناولها فى اكتساب الوزن أو فتح الشهية.

ومن الأمثلة على أعشاب للتخن :

1. البابونج أعشاب لزيادة الوزن في وقت قصير قد يستخدم البابونج بأعشاب تفتح الشهية بشكل طبيعي ويمكن ملاحظة الفرق والزيادة في الوزن عند الانتظام على تناول البابونج بشكل يومي.

2. الزنجبيل أعشاب لزيادة الوزن بسرعة يستخدم الزنجبيل في معالجة مشاكل المعدة وعسر الهضم والغثيان كما أنه فاتح شهية طبيعي ولذلك قد يكون له بعض الفوائد عند استعماله فى وصفات الأعشاب لزيادة الوزن

3. العرقسوس أعشاب طبيعية لزيادة الوزن وفتح الشهية يستخدم العرقسوس كفاتح شهية طبيعي كما أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

4. الأشواجندا أو العبعب المنوم الأشواجندا هو عشب هندي شهير يستخدم كفاتح للشهية كما أنه يعالج التوتر ولذلك يعد من ضمن أشهر أعشاب طبيعية لزيادة الوزن

هل الشوفان يزيد الوزن ؟ الشوفان عملة ذات وجهين فهو من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية عند تناوله بكميات كبيرة وبالتالي يمكن استخدامه أطعمة لزيادة الوزن ولكنه أيضًا غني بمادة البيتا جلوكان (وهى نوع من الألياف التي تعزز الإحساس بالشبع وتمنع تناول المزيد من الأطعمة) و لذلك قد يستخدم أيضًا لفقدان الوزن.

هل البطيخ يزيد الوزن

البطيخ يحتوى على نسبة مرتفعة من الماء حوالى 92% من مكوناته ولذلك يُنصح بتناول البطيخ أثناء عملية فقدان الوزن.

هل الترمس يزيد الوزن ؟ يحتوي الترمس على نسبة قليلة من الكربوهيدرات. كما أنه غني بالألياف التي تعزز الإحساس بالشبع وتعمل على إبطاء عملية امتصاص الطعام من المعدة وبالتالى قد لا يكون الأفضل للمساعدة فى زيادة الوزن

هل العنب يزيد الوزن ؟ نعم، العنب من الفواكه الغنية جدًا بالسكر والدهون النباتية حيث يحتوي 100 جرام من فاكهة العنب على 67 سعر حراري و 16 جرام من السكر

هل هناك أطعمة تزيد الوزن حسب فصيلة الدم ؟ قد يعتقد البعض أن هناك علاقة بين الطعام وفصيلة الدم ولكن لم تثبت الأبحاث ذلك بشكل قطعي ونهائي.

أسباب النحافة الشديدة تلعب الجينات دور مهم في تحديد قابلية الجسم لزيادة الوزن أو فقدانه. لكن هناك أيضاً العديد من الأسباب التي قد تتسبب في صعوبة اكتساب الوزن

من أسباب النحافة المفرطة :

فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية في الدم (وهي الهرمونات المسؤولة عن عملية أيض الطعام وحرق السعرات الحرارية) فيزداد معدل حرق الطعام خلال اليوم وبالتالي يكون المريض أكثر عرضة لفقدان الوزن ويُعد فرط نشاط الغدة الدرقية أحد أسباب النحافة عند النساء والرجال.

مرض السكري النوع الأول

مرض السكري النوع الأول هو مرض مناعي يدمر فيه الجسم خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين (وهو الهرمون الذي يعمل على التخلص من السكر الموجود بالدم).

ويؤدي نقص الأنسولين إلى زيادة نسبة السكر في الدم والذي يتم إفرازه في البول ويؤدي التخلص من السكر بهذه الطريقة إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود. ولهذا وقد يعد مرض السكري من النوع الأول أحد أسباب النحافة عند الرجال والنساء.

التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي يؤدي إلى التهاب المفاصل ومعدل انتشاره في النساء أكثر من الرجال وقد يرتبط فى بعض الحالات بزيادة الوزن ولكن يمكن أن يؤدى الالتهاب المزمن إلى تسريع عملية الأيض مما قد يتسبب في فقدان الوزن في المراحل المتأخرة من المرض.

تحاليل لمعرفة أسباب النحافة

يوصي الأطباء بإجراء بعض التحاليل لاستبعاد أسباب النحافة المرضية قبل البدء في أي علاجات ، ومن التحاليل الموصى بها:-

عمل تحليل صورة دم كاملة. فحص الكوليسترول والدهون في الدم. وظائف الكبد. تحليل نسبة هرمونات الغدة الدرقية في الدم. نسبة فيتامين د و ب 12 في الدم