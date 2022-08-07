نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من ساعتين افردي شعرك وخليه زى الحرير… مع كريم نيفيا للفرد كرياتين طبيعي بدون اضرار في المقال التالي
أصبح لدى البنات دراية كاملة بأضرار البروتين والكيراتين وغيرها من المنتجات الكيميائية التي تقوم بفرد الشعر المجعد والخشن، حيث نصح أطباء الجلدية وبشدة واطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة بخطورة استخدام تلك المنتجات على الشعر، حيث تتسبب في هلاك الشعر وتدميره مع الوقت وكثرة الاستخدام، لذا كان لابد من توفير الطرق البديلة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بواسطة مكونات طبيعية آمنة وغير ضارة على الشعر، وإحدى هذه الطرق الشهيرة كريم نيفيا، نعم كريم نيفيا حيث يتم استخدامه مثل الكيراتين لما له من تأثير قوي وفعال على الشعر الخشن وفرده وجعله ناعم مثل الحرير، وسوف نتعرف على طريقة استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد وتنعيمه خلال ساعتين فقط.
كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين
ساعتين فقط واحصلي على شعر مفرود وناعم مثل الحرير، فقط كريم نيفيا وبعض المكونات البسيطة التي يمكن الحصول عليها من الصيدلية او من عند العطار، وستحصلين على كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وتتمثل هذه المكونات في:
المكونات
- كمية من كريم نيفيا تناسب حجم وكثافة وطول شعرك.
- ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع أو زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
طريقة تحضير كيراتين طبيعي من كريم نيفيا
- يتم إذابة ملعقتان من جل الصبار في بولة داخل الميكروويف.
- يتم مزج كريم نيفيا حسب حالة الشعر مع جل الصبار، حتى يمتزجا ويصبحا متجانسين.
- نضيف زيت الزيتون وزيت الخروع أو أي زيت متاح لدينا، والدقيق إلى مزيج الكريم وجل الصبار.
- تقلب جميع المكونات معا حتى يتكون لدينا مزيج متجانس سهل فرده على الشعر.
- يغسل الشعر جيدا قبل تطبيق هذه الوصفة عليه.
- يتم تقسيم الشعر جيدا إلى خصلات ويوزع الخليط عليه جيدا، بحيث يمتصه الجذور والأطراف.
- بواسطة كيس بلاستيك، أو بونيه خاص بالشعر يتم تغطية الشعر كاملا لسهولة امتصاص الخليط.
- يترك المزيج على الشعر مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.
- للحصول على شعر رطب وأكثر نعومة يتم استخدام أي نوع بلسم جيد على الشعر، سوف تلاحظين وجود طراوة ونعومة داخل الشعر.
- يمكن تكرار هذا الماسك بصفة مستمرة للحصول على شعر مفرود وناعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أقل من ساعتين افردي شعرك وخليه زى الحرير… مع كريم نيفيا للفرد كرياتين طبيعي بدون اضرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.