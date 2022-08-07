في أقل من ساعتين افردي شعرك وخليه زى الحرير… مع كريم نيفيا للفرد كرياتين طبيعي بدون اضرار

أصبح لدى البنات دراية كاملة بأضرار البروتين والكيراتين وغيرها من المنتجات الكيميائية التي تقوم بفرد الشعر المجعد والخشن، حيث نصح أطباء الجلدية وبشدة واطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة بخطورة استخدام تلك المنتجات على الشعر، حيث تتسبب في هلاك الشعر وتدميره مع الوقت وكثرة الاستخدام، لذا كان لابد من توفير الطرق البديلة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بواسطة مكونات طبيعية آمنة وغير ضارة على الشعر، وإحدى هذه الطرق الشهيرة كريم نيفيا، نعم كريم نيفيا حيث يتم استخدامه مثل الكيراتين لما له من تأثير قوي وفعال على الشعر الخشن وفرده وجعله ناعم مثل الحرير، وسوف نتعرف على طريقة استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد وتنعيمه خلال ساعتين فقط.

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين

ساعتين فقط واحصلي على شعر مفرود وناعم مثل الحرير، فقط كريم نيفيا وبعض المكونات البسيطة التي يمكن الحصول عليها من الصيدلية او من عند العطار، وستحصلين على كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وتتمثل هذه المكونات في:

المكونات

كمية من كريم نيفيا تناسب حجم وكثافة وطول شعرك.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع أو زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي من كريم نيفيا