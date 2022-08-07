أسرار عمل كيكة الشاي الهشة اللذيذة بخطوات سهلة وتكاليف بسيطة والطعم خرافي

هناك الكثير من الحلويات المميزة التي اعتدنا على تناولها، ولكن تبقى الكيكة هي افضل الحلويات التي يتم تناولها سواء كوجبة إفطار مميزة وخفيف مع كوب الشاي، أو كنوع من الحلوى المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة في أي وقت، كما أن الكيكة تحتوي على مجموعة مكونات غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تابعونا الآن لمعرفة أفضل طريقة لعمل كيكة الشاي البسيطة الهشة المميزة.

طريقة عمل كيكة الشاي الهشة في المنزل

مكونات كيكة الشاي تتواجد بالفعل في كل منزل، كنا أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى أي وقت أو جهد، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

٣ بيضات بنفس درجة حرارة الغرفة.

كوب الا ربع من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح صغيرة.

كوب الا ربع من الزيت.

كوب الا ربع من اللبن الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير