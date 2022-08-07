نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل كيكة الشاي الهشة اللذيذة بخطوات سهلة وتكاليف بسيطة والطعم خرافي في المقال التالي
هناك الكثير من الحلويات المميزة التي اعتدنا على تناولها، ولكن تبقى الكيكة هي افضل الحلويات التي يتم تناولها سواء كوجبة إفطار مميزة وخفيف مع كوب الشاي، أو كنوع من الحلوى المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة في أي وقت، كما أن الكيكة تحتوي على مجموعة مكونات غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تابعونا الآن لمعرفة أفضل طريقة لعمل كيكة الشاي البسيطة الهشة المميزة.
طريقة عمل كيكة الشاي الهشة في المنزل
مكونات كيكة الشاي تتواجد بالفعل في كل منزل، كنا أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى أي وقت أو جهد، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ٣ بيضات بنفس درجة حرارة الغرفة.
- كوب الا ربع من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح صغيرة.
- كوب الا ربع من الزيت.
- كوب الا ربع من اللبن الحليب بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة التحضير
- احضري الدقيق وقومي بنخلة في وعاء مناسب.
- أضيفي إليه رشة الملح، والبيكنج باودر.
- ثم اخلطي المكونات جيدًا واتركيها جانبًا.
- في وعاء آخر أضيفي إليه الزيت، والسكر.
- احضري المضرب الكهربائي.
- قومي بالتشغيل على أعلى سرعة.
- ثم قومي بخلط المكونات حتى تتجانس مع بعضها جيدًا وتختلط.
- أضيفي إليه بعد ذلك البيض واحدة تلو الاخرى، مع تشغيل المضرب أثناء الإضافة على أعلى سرعة.
- ضعي الفانيليا بعد ذلك مع الضرب المستمر.
- وفي النهاية أضيفي إلى الخليط اللبن الحليب، واستمري في الخلط جيدّا حتى تتكون خليط متجانس.
- قومي بإضافة خليط اللبن والبيض إلى الدقيق بشكل تدريجي مع مراعاة الخلط المستمر أثناء الإضافة أيضًا حتى تصبح العجينة الخاصة بـ الكيكة وهي عجينة سائلة سميكة بعض الشيء.
- احضري قالب مناسب الحجم.
- أضيفي به قطرات من الزيت وامسحيها بداخله.
- أضيفي رشة دقيق.
- ثم قومي بإضافة خليط الكيكة.
- ادخلي القالب إلى الفرن بعد أن يتم تجهيزه قبل اعداد الكيكة حتى يكون ساخن وجاهز.
- تدخل الكيكة على درجة ١٨٠ درجة مئوية، وتترك لمدة ٤٠ دقيقة.
- اختبري نضج الكيكة بعد ذلك ثم اخرجيها واتركيها حتى تبرد.
- ثم يتم تقطيع الكيكة وتقديمها مع الشاي بألف هنا وشفا.
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