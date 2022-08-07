مع الوصفة الجهنمية لإطالة الشعر زى الهنود…عدي على صوابعك 7 أيام وهتلاحظى الفرق شعرك هيطول والفراغات هتتملى

تحلم كل الفتيات بالحصول على شعر طويل وقوي مثل شعر الهنديات، حيث تتميز النساء الهنديات بشعر طويل وصحي ولامع، لذا تبحث معظم النساء عن أسرار عناية الهنود بالشعر، والخلطات المستخدمة للحصول على شعر طويل وقوي، والأسواق المصرية مليئة بمنتجات هندية غالية الثمن تعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ، بالإضافة إنبات الفراغات إذا كان شعرك يتساقط أو خفيف، ولكن كما ذكرنا أن هذه المنتجات غالية الثمن، وربما كانت غير أصلية ومغشوشة، وسوف نقدم لكٍ سيدتي اسرار الهنود والتعرف على الخلطات المستخدمة لديهم للحصول على شعر طويل وناعم مثل الحرير، فقط تابعينا للتعرف عليها.

خلطات هندية شهيرة لتطويل الشعر وانبات الفراغات

تستخدم النساء الهنديات مكونات طبيعية وفعالة في عمل خلطات خاصة بالعناية بالشعر، تعمل على إطالة الشعر بمعدل طبيعي وسريع، بالإضافة إلى ظهوره بمظهر صحي ولامع وقوي، وسوف نستعرض أهم تلك الخلطات التي يمكن تنفيذها في المنزل والاستفادة من فوائدها على الشعر.

وصفة عصير البصل لإطالة الشعر وملء الفراغات

يحتوي البصل على عنصر الكبريت، والذي يعمل بدوره على تحفيز نمو الشعر من خلال تحفيز الدورة الدموية، ويعمل على تغذية الشعر ومنع تساقطه، كما يحتوي البصل أيضا على فيتامين C، والفوسفور، والمنغنيز، وحمض الفوليك وكل هذه العناصر هامة وضرورية في نمو الشعر والعناية به.

طريقة تحضير وصفة عصير البصل

يتم إحضار عصير بصلة كبيرة ومزجها مع خمس نقاط من زيت نبات الخزامي.

يوضع المزيج على الشعر مع التدليك الخفيف بأصابع اليد حتى تتشربه فروة الرأس.

يترك الخليط على الشعر مدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو ووضع البلسم عليه للترطيب.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر كثيف وطويل.

وصفة الاملا أو ثمار عنب الثعلب الهندي

يحتوي نبات الاملا أو المعروف بثمار عنب الثعلب الهندي على مكونات غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين C، الذي يعمل بدوره على تغذية الشعر وإعادة انباته مرة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز نمو الشعر بصورة سريعة، ويمكن الاستفادة من هذه الوصفة من خلال.