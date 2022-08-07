استمتعى بمذاق اللحمة المشوية بتتبيلة خاصة ومميزة برائحة وطعم لا يقاوم

تعتبر طريقة الشوي من الأطباق الصحية لطهى اللحوم، فهى أجمل والذ الاكلات التى يقبل عليها الكثيرون لتناولها والاستفادة من فوائدها وطعمها الجميل، فهى تعزز الطعم والنكهات التى توجد فى التتبيلة، وتقلل السعرات الحرارية التى تتسبب فى زيادة الوزن، تحافظ على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الثمينة التى توجد فى اللحوم، تعطى رطوبة ونكهة طيبة، تقلل من نسبة الدهون المستعملة للشوى، وبهذا تصبح هذه الوجبة مفيدة جدا لصحة القلب والشرايين وتعالج الأنيميا وفقر الدم وتحسن خلايا الجسم وتمد الجسم بالطاقة وتعمل على بناء العضلات، أنها وجبة مغذية ومشبعة للجسم ولها جماهيريه كبيرة بين الأشخاص، كما أن الكثير من رجال الأعمال افتتحو سلاسل مطاعم مختصة لتقديم اللحوم المشوية على الفحم أو الفرن مع الخضار المشوى، الذى يعطى طعم رائع للوجبة ويعلى القيمة الغذائية والمذاق الطيب للحمة المشوية، فقد أشارت الصحة العالمية لمنع الإصابة بفقر الدم هذا بتناول اللحوم الحمراء قليلة الدهن التى تعتبر مصدر غنى بالبروتين، الذى يساهم في تقوية العضلات وتحسين الأداء فهى تزود الجسم بالاحماض، كما أنها تحتوى على كمية كبيرة من الحديد المسؤول عن إنتاج الهيموجلوبين بالدم ونقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم كله، فينصح دائما بتناول اللحوم على الأقل 3 مرات أسبوعياً للوقاية من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، فالكثير من النساء تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل اللحمة المشوية برائحة الفحم الشهية من داخل المنزل وتقديمها للعائله كوجبة اساسيه يستفيد منها الجسم، والحصول على نفس طعم ومذاق اللحوم المشوية التى تقدم فى المطاعم، والوقاية من خطر تناول اللحوم التى تحمل كميه كبيره من الدهون التى تصيب الجسم بأمراض مزمنة، ففى هذا المقال نعرض لكى طريقة عمل تتبيلة متميزه تعزز الطعم والنكهات للحمة بدون اى مجهود أو وقت طويل .

طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية

مقادير تتبيلة اللحمة المشوية ;

1 ثمرة كبيرة من الطماطم

1 حبة كبيرة من البصل

1 علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة من الخل الابيض

بهارات لحمه وملح وفلفل اسود نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

3 فصوص ثوم

روز ماري جاف أو طازج

2 ملعقة صويا صوص

كيلو لحمة شرائح

طريقة تتبيل وتحضير اللحمة المشوية

اولا نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي نضع به المكونات الآتية، الطماطم والبصل والثوم والزبادي والبهارات والملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب والصويا صوص والروز مارى، والخل الابيض، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا حتى تصبح المكونات ناعمة، ثم نقوم بوضع هذه التتبيلة على شرائح اللحمه أو قطع اللحمة حسب الرغبة، فى شكل التقديم، تترك التتبيلة على اللحمة ويتم تغليفها جيدا باكياس الاستيرتش، ثم توضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة، وبعد ذلك يتم الشواء على الفحم أو الفرن وبالهنا والشفاء .