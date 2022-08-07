مورق ودايب دوب.. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالسمن البلدي

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت الفلاحي المصري من أكثر المخبوزات التي أتقنتها نساء الصعيد وتميزت بها منذ القدم، وكان يقدم للملوك والزيارات الهامة تعبيرا عن الترحيب والضيافة المميزة، كنوع خاص تميزت به مصر عن غيرها من الدول، وتعتقد الكثير من النساء أن إعداد الفطير المشلتت فى المنزل يعد من الأشياء الصعبة لتوريقه بشكل جيد، لأنها يتكون من العديد من الطبقات الرقيقة التي تغطيها السمن البلدي الفلاحي التي تميز مذاقه عن غيره من الفطائر الأخرى العادية، وعادة يتم تناوله بالعسل أو السكر أو المش وغيره حسب الرغبة، ونقدم لكى فى الأتي طريقة عمل الفطير المشلتت على أصوله بأسهل طريقة يمكنك تحضيرها فى المنزل.

طريقة عمل الفطير المشلتت

المقادير:

ثلاث أكواب وربع من الدقيق.

ربع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبدة طرية للحشو.

كوب أو كوب وربع ماء فاتر للعجن.

طريقة التحضير:

امزجي الدقيق والملح والزيت فى وعاء، ثم اسكبي الماء على الخليط بشكل تدريجي مع العجن حتى تجدى أن القوام أصبح متماسك ومتجانس.

لمى العجين باليد واستمري فى عجنه حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة بها نسبة مطاطية عالية.

قومى بتغطية العجين وتركه جانبا كي يرتاح لمدة 10 دقائق.

ضعي العجين على سطح مرشوش بالدقيق، وابدئي فى فردها على شكل مستطيل كبير رفيع السمك.

وزعي كوب الزبدة الطرية بشكل متساوي على العجين، ثم طبقي العجينة على شكل رول متوسطة الحجم.

قسمي العجينة بحسب عدد الفطائر التي ترغبي فى تحضيرها، وبحسب أيضا الحجم المرغوب.

ادهني أجزاء العجين بالزيت بواسطة فرشاة الدهن من أعلى وأسفل.

غطى العجين وضعيها بداخل الفريزر لمدة 10 دقائق لكى تتماسك الزبدة ولا تخرج من العجين.

أعيدي أجزاء العجين إلى سطح العمل وافردي العجين بالنشابة مرة أخرى، ثم لمى العجين على شكل مربع ثم كورة، واتركيه ربع ساعة أخرى لكى يرتاح قبل الفرد النهائي.

افردي الفطائر بالنشابة بحيث تكون متوسطة السمك.

يمكنك تسوية الفطير فى مقلاة على نار متوسطة مدهونة بالزيت، واتركيها على كل جنب لمدة حوالى 5 دقائق حتى تعلو ويتحول لونها إلى اللون الذهبي، أو يمكن خبزه فى الفرن على أعلى درجة حرارة وإخراجه عندما ينضج تماما.

للحفاظ على الفطير المشلتت طري ومورق للغاية احرصي عند إخراجه من الفرن أن يتم رشه بالقليل من الماء، ثم يتم تغطيته جيداً بقطعة من القماش القطن النظيف، ولا يتم إزالتها إلا عند الاستخدام، كما يمكن وضع قطعة من السمنة البلدي على الفطير بعد إخراجه أيضاً لإضافة مذاق شهي وأكثر من رائع كما انه يحافظ على التوريق والطراوة بداخل الفطير.