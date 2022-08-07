5 غلطات بتعمليهم ممكن يضروا ضوافرك

لازم يبقى في اهتمام وعناية بالضوافر زي اي جزء تاني من جسمك ، لان كتير من البنات ممكن تكون بتهتم بالعناية بالبشرة والشعر بشكل خاص ، ولكن مش بتدي الضوافر نفس الاهتمام ، وعدم الاهتمام بضوافرك بشكل كافي مع الوقت هتضعف وتتكسر وممكن تحصل مشاكل اكبر كمان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 غلطات بتضر ضوافرك ممكن تكوني بتعمليهم من غير قصد ، اعرفيهم معانا في السطور الجايه.

غلطات بتضر ضوافرك:

1- حك المانيكير بصوابعك:

كشط او حك المانيكير من ضوافرك اكبر غلطة ممكن تعمليها ، لانه من خلال ده ، انتي مش بس بتشيلي المانيكير من على ضوافرك ، ولكن كمان الطبقة العلوية من الضوافر ، عشان كده استخدمي دايما مزيل المانيكير والا هتدمري الطبقة العلوية من ضوافرك.

2- قطع الجلد اللي حوالين الضوافر:

الجلد اللي حوالين الضوافر كتير من البنات بيتخلصوا منه تماما وعلى الرغم ان الضوافر بيكون شكلها حلو والمانيكير بيكون احلى عليها ، الا ان قصها مش افضل اختيار ، افضل طريقة هي تدليك الجلد اللي حوالين ضوافرك بالزيت المخصص للمنطقة دي ، الزيت هيساعد على تنعيم البشرة وهيخليها طرية ، وبعدها هتقدري انك تدفعي الجلد لورا بسهولة بمساعدة العصاية الخشبية المخصصة للجلد اللي حوالين الضوافر.

3- نظام غذائي مش مناسب:

هل تعرفي ان اي حاجة بتاكليها ليها تأثير مباشر على شعرك وجلدك وضوافرك؟ عشان كده مهم جدا انك تراقبي انتي بتاكلي ايه ، على سبيل المثال ، شرب مياة غازية كتير ممكن يدمر ضوافرك ، افضل حاجة لضوافر صحية انك تزودي من اكل الخضروات الورقية الخضرا, الاطعمة الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم, واشربي ماية كتير.

4- مش بتستخدمي طبقة اساسية قبل المانيكير:

الطبقة الاساسية مش بس بتساعد على تقوية الضوافر ، ولكن بتسمح كمان بازالة المانيكير بشكل اسهل ، وبتعمل حاجز على ضوافرك لحمايتها من فقدان زيوتها الطبيعية وحمايتها من المواد الكيميائية المضرة الموجودة في المانيكير.

5- بتبردي الضوافر في اتجاهين:

برد الضوافر بيديها شكل حلو وبينعم الحواف بتاعتها ، ولكن مع ذلك بردها بطريقة مش صح ممكن يضرها ، طريقة البرد في الاتجاهين رايح جاي على الضوافر بيأدي لتشققها وانقسامها في النهاية ، بدل كده ، الافضل انك تبرديها في اتجاه واحد بس عشان تحميها من التشقق والانقسام اللي ممكن يحصل بمرور الوقت.

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