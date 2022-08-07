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يعد الآيس كريم من أكثر الوجبات المفضلة للكبار والصغار خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث إنه يساعد على الشعور بالانتعاش يسري داخل الجسد بعد تناوله مباشرة، ويتميز بطعمه اللذيذ وتعدد نكهاته حيث يمكن صنعه في بالعديد من النكهات المختلفة مثل الشيكولاته والفانيليا وكذلك الفواكه، لذا نقدم لكم طريقة عمل الآيس كريم في المنزل أحلى من الجاهز فقط تابع المقال. مكونات الآيس كريم نصف من السكر

كوب من كريمة الخفق

كوب ونصف من الحليب الطازج

معلقتان صغيرتان من نكهة الفانيليا أو الشوكولاته أو أي نكهة مفضلة لديك. طريقة عمل الآيس كريم نقوم بتقليب السكر والقشطة وأيضا الحليب في وعاء على نار متوسطة الشدة إلى أن يذوب السكر ثم نقوم بتسخين المزيج حتى ظهور حلقه من الرغوة حول حافة الإناء.

نقوم بنقل الخليط إلى إناء قابل للطي ثم نضيف مستخلص النكهة التي تم اختيارها في المكونات، ثم نقوم بالخفق لمدة 120 دقيقة على الأقل.

نقوم بصب الخليط بعد تبريده في في جهاز صنع الآيس كريم، ثم نقوم بتشغيله ونقوم بالتحريك لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

بعد وضع الخليط في جهاز صنع الآيس كريم والحصول على مزيج ناعم نقوم بوضعه في الثلاجة إلى أن يتجمد ويصبح ذا قوام سميك وبارد ثم نقدمه بالهناء والشفاء. قد يهمك:- سر لازانيا اللحم المفروم في المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة وسريعة ولا اروع طريقة عمل الشيش طاووق من المطبخ التركي بالخلطة السرية ستدمنها اسرتك عمر شويل - جدة انسي الحر والصيف سوي طريقة عمل الآيس كريم في المنزل مرة لذيذ احلي من الجاهز - ثقفني

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