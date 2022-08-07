نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل تعلمي طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر بدون كيماويات والنتيجة هتبهرك في المقال التالي

ترغب معظم السيدات في تغيير لون الشعر إلى اللون الأحمر من حين لآخر خاصة في الحفلات والأعياد، لأنه يعتبر لون مميز وجذاب، ويوجد من صبغة الشعر باللون الاحمر العديد منها كرزي وتوتي ورماني، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق الطبيعية لصبغ الشعر داخل المنزل بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل منزل، لذلك يسهل على السيدات القيام بتحضيرها دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة. طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر المكونات: عدد ١ كوب من الكركديه البودرة.

١/٢ كوب من الخل الأبيض.

كوب من الحناء الطبيعية. طريقة التحضير: فى البداية يتم وضع مقدار الكركديه في إناء متوسط الحجم، ثم نقوم بوضع كمية الخل الأبيض.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على نار هادئة حتى الغليان.

يتم ترك هذا الخليط حتى يبرد تمامًا.

نقوم بإضافة كوب كبير من الحناء الطبيعية، ثم يتم خلط جميع المكونات السابقة مع القليل من الماء، ثم يتم التقليب جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما البعض ويصبح القوام متماسك.

بعد ذلك يتم تغطية هذا الخليط بكيس بلاستيك لمدة ساعتين تقريبًا، ثم يتم وضع الخليط على جميع خصلات الشعر بطريقة متساوية.

يترك الخليط على الشعر لعدة ساعات.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

يفضل عمل حمام كريم للشعر لحمايته من الجفاف. طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر بإستخدام دم الغزال المكونات: كوب من الحناء الطبيعية.

٢ ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال.

كوب من الماء.

قليل من عصير الليمون. طريقة التحضير: فى البداية يلزم ارتداء قفازات بلاستيكية، ثم نقوم بوضع مقدار الحناء داخل وعاء متوسط الحجم، ثم يتم إضافة كمية دم الغزال عليها.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار الماء تدريجيًا، ثم نقوم بخلط جميع المكونات السابقة حتى يمتزجان مع بعضهما البعض ويصبح القوام متماسك.

يتم وضع القليل من عصير الليمون على جميع المكونات، ثم يترك الخليط لمدة ٣ ساعات تقريبًا حتى يتم التخمير.

قومى بوضع الخليط على شعرك لمدة ٤ ساعات.

في النهاية يتم غسل الشعر جيدًا بالماء البارد. عمر شويل - جدة بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل تعلمي طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر بدون كيماويات والنتيجة هتبهرك - ثقفني

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