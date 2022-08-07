تبي حل سريع ومجرب لندبات حب الشباب وآثارها؟ الحل في مكون واحد فقط موجود فى كل منزل اعرفيه الان

واحدة من المشاكل التي تؤرق قطاع ليس بقليل من الأشخاص خاصة الشباب هي ندبات حب الشباب، فغالبية الأشخاص يتعرضوا لظهور حب بالوجه أثناء فترة المراهقة خاصة أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، ومع عدم التعامل الصحيح مع تلك الحبوب تنتج عنها مع مرور الوقت ندبات بالوجه الأمر الذي يسبب إزعاج كبير لدى الكثير منهم خاصة الفتيات والسيدات، ولكن اليوم وبقراءة مقالنا وتطبيق ما جاء فيه، سيتم التخلص نهائياً من تلك المشكلة وتجنب ظهورها مرة أخرى.

علاج ندبات حب الشباب بطرق طبيعية

تمثل الطرق الطبيعية الخيار الأول لغالبية الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب، لأنها لا تشكل أي آثار جانبية للبشرة أو تسبب تحسس لدى بعض أنواع البشرة، كما أنها لا تسنفذ الأموال على الإطلاق لأن تكلفتها بسيطة للغاية، وعلى رأس تلك المكونات زيت شجرة الشاي فكبرى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة تلجأ إليه في صناعة منتجاتها، لما يقوم به من تجديد الخلايا مرة أخرى واستعادة شباب البشرة وللحصول على نتائج فعالة من استخدامه لابد من تطبيق الخطوات التالية:

إضافة زيت شجرة الشاي الخام إلى الماء بنسبة 9:1 حيث لا بد أن يتخطى التركيز الخاص بالزيت 5% من المزيج. بواسطة قطعة من القطن النظيف نقوم بتمرير الزيت على منطقة الإصابة. لا بد من تطبيق المزيج مرتان يومياً بشكل متواصل ومستمر.

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علاج ندبات الوجه في المنزل

مكون منزلي لعلاج ندبات حب الشباب في حال المواظبة عليه وبشكل متواصل من خلال الخطوات التالية سيقضي على وجود الندبات المزعجة بالوجه، وهو بذور الحلبة:

يتم إضافة ملعقتان من الحلبة إلى كوبان من الماء ووضعهما على نار متوسطة. عند الغليان لمدة عشر دقائق يتم هرس الحلبة داخل الماء حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم إدخالها إلى الثلاجة ليتم استخدامه بشكل يومي على الآثار لمدة لا تتجاوز الربع ساعة.

نصائح هامة للتخلص نهائياً من حب الشباب

عدم وضع اليد بشكل مستمر على أماكن تواجد الندبات بل لابد من تجاهلها تماماً مع شرب الماء بكثرة على مدار اليوم.

لا بد من تناول غذاء متكامل العناصر الغذائية مع الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات.

لا بد من وضع واقي من الشمس على البشرة بشكل يومي، لحمايتها من أشعة الشمس الفوق بنفسجية التي تعمل على تفاقم ظهور الندبات بالوجه.

يجب ترطيب البشرة وعدم تعرضها للجفاف لتجديد خلايا الجلد مرة أخرى والذي يتم مع خطوة تقشير البشرة مرتان بالأسبوع الواحد.

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