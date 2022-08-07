نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حركة تسويها تدمر بشرتك وانتي لا تدري مصيبة على البشرة أعرفيها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من السيدات والفتيات تحرص على وضع المكياج اليومي على بشرتها لمظهر أكثر جمالاً وجاذبية، لكن البعض منهم لا يعرف خطورة ذلك على البشرة وما يمكن أن يلحق بها من أضرار هي في غنى عنها، حيث تنتشر مستحضرات التجميل بأنواعها المختلفة بالأسواق البعض منها غير معلوم مصدرها والبعض الأخر من ماركات عالمية تستخدم مواد طبيعية في صناعة مستحضراتها ولكن الإفراط بوضعها على البشرة بصفة يومية يؤدي إلى العديد من الأضرار والتي نتعرف على أهمها من خلال مقالنا اليوم.

سلبيات وضع المكياج اليومي على البشرة

المكياج له أكثر من مكون حيث تقوم الفتاة بوضع عدة أنواع منه على البشرة لينتج بالأخير المظهر المرغوب به، ويعد البرايمر أول ما يتم وضعه على البشرة تمهيداً لوضع باقي المستحضرات حيث يعد عامل أساس لثبات المكيب أب على البشرة لأطول فترة ممكنة، وتتمثل أضراره في أنه يعمل على غلق المسام بشكل كبير مما يعرضها لخطر الإصابة بالحساسية وظهور حب الشباب والبثور، أما عن أضرار كريم الأساس فهو أيضاً يعمل على انسداد المسام وظهور التجاعيد بشكل مبكر ويعرضها لظهور حب الشباب، وأضرار وضع الكحل بالعين بشكل متواصل يصيبها بجفاف بالإضافة إلى التهاب الملتحمة وتلونها.

وصفات للتخلص من آثار وضع المكياج اليومي

يتم اللجوء إلى الوصفات الطبيعية للقضاء على أثار وسلبيات المكياج، حيث من خلال المكونات التالية اصنعي بنفسك أفضل وصفة مغذية ومرطبة للبشرة واستعيدي رونقها وشبابها من جديد:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خمس ملاعق كبار من ماء الورد.

خمس ملاعق كبار من جل الألوفيرا.

5 قطرات من زيت الورد.

طريقة التحضير:- يتم خلط جميع المكونات السابقة معاً حتى تتجانس المكونات معاً، ثم يتم فرد طبقة خفيفة من الخليط على كامل البشرة مع حركات دائرية لطيفة لمدة 10 دقائق، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً، مع مراعاة تكرار الوصفة يوم بعد يوم للحصول على نتائج فعالة في تجديد خلايا البشرة والحصول عليها أكثر شبابية.

خطورة النوم بالمكياج على البشرة

يتمثل خطورة النوم بالمكياج في ظهور البثور والدمامل وعلامات التقدم في السن بشكل سريع، كما أنه يعمل على انسداد المسام وجفاف الطبقة الخارجية للبشرة وعدم تجديدها أثناء النوم، لذا احرصي دوماً على إزالته قبل النوم من خلال مزيل المكياج وفي حالة عدم تواجده لديك أصنعي بنفسك مزيل بالمنزل، وذلك من خلال البعض من زيت جوز الهند وزيت اللوز وقطرات من الليمون وابدئي بمسح المكياج تماماً وحافظي على بشرتك.