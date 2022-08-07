نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ساعة صبغ وتغطية الشيب مع صباغات لاخفاء الشعر الابيض العنيد بمكون من المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لصبغ الشيب المبكر كما نعلم أن رمز جمال المرأة هو شعرها وحين ظهور الشيب المبكر يكون ذلك من أكثر الأمور تعقيدا لهم، وتبحث من هنا السيدات عن أفضل طرق لصباغة الشعر الأبيض ولكن بوصفات طبيعية وآمنة، ولا نجد أكثر من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تزيد من حيوية الشعر ولا يوجد لها أثار جانبية بعكس الصباغات الكيميائية التي تتلف الشعر وتكون سببا اساسي في اسقاطه ضعف البوصيلات تدريجياً مع التكرار او الدوام من حين لاخر لاستخدامها، واليوم نود معا أن نقدم مجموعة من الخلطات التي تعمل على صبغ الشعر بعدة ألوان مختلفة، فدعونا نستعرض بالسطور التالية كيفية تطبيق كل وصفة على حدا.

صبغة للشيب المبكر

حيت تطلع المرأة إلى معرفة أفضل الوصفات لتغطية الشيب المبكر حتما ولابد تطبيق وصفات اليوم التي من شأنها تغيير وتحويل لون الشعر الابيض إلى اللون البني الداكن أو المحمر أو الأشقر الذهبي او الأسود، ونقوم بالبداية بتقديم وصفة الشعر البني الغامق التي تسعي الكثير من السيدات وكذلك الفتيات للوصول إلى ذلك اللون المميز الذي يبرز من جمال الوجه.

هناك عدة وصفات تستطيع تغير لون الشعر للبني ولعل أفضلها صبغة الكاكاو والقهوة التي تعمل بفاعلية عالية على صباغة الشيب فقط بمكونات من مطبخك عن طريق غلي 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة الثقيلة وتزيد الكمية بحسب طول الشعر، ثم يضاف غليها 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو أو النسكافية مع 4 أكواب من الماء يترك المزيج على النار حتي يصل للغليان لندة 10 دقائق ثم يوضع على جانب حتي يبرد ويوزع على كامل الشعر، بعد مرور ساعتين يشطف للشعر بخل التفاح وذلك لتثبيت اللون.

خليط البنجر والكركديه لصباغة الشيب المبكر باللون المحمر

حين الرغبة في صبغ شيب الشعر باللون الأحمر لن نجد أفضل من البنجر أو كما هو معروف بالشمندر الذي يلعب دورا فعال وسريع على صبغ الشعر عن طريق نقع أو غلي كمية من الكركديه مع البنجر ويصفي وبعدها يطبق على الشعر ويترك لمدة ثلاث ساعات قبل شطفه بخل التفاح.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

لأجل إخفاء الشيب باللون الأشقر الذهبي عليكي بخليط الكركم الذي أثبت قدرته في صباغة الشعر الابيض من الاستخدام الأول، عن طريق مزج كمية من الكركم الطازج مع كمية من الكركم المطحون ويضاف عليهم كوبان من الماء ويوضع الخليط على النار لمدة ساعة ثم يبرد وبعدها يوزع على الشعر، وبعد مرور ثلاث ساعات اشطفي شعرك بخل التفاح.

لكل عشاق اللون البرتقالي صبغة تخفي شيب الشعر نهائيا

يعتبر اللون البرتقالي لون مميز جداً وتسعى العديد من السيدات للوصول إليه، واليوم نقدم الوصفة الفعالة التي تمنحك تغطية مثالية للشعر الأبيض باللون البرتقالي المائل للاحمرار عن طريق تحضير كوبان من عصير البرتقال، ويضاف عليهم أي نوع من الزيوت وذلك لتسهيل تمشيط العصير على الشعر ويمزق المكونات معا ثم يفرد على الشعر جيدا مع التدليك بيديكي حتى يصل لفروه الرأس، ويغطي بمنشفة ويترك لمدة اربع ساعات قبل ان يشطف بالماء الفاتر فقط.

خليط زيت الزيتون مع الموز لتغطية لون الشعر الأبيض

يحتوي الموز على الكثير من العناصر المفيدة التي يحتاجها الجسم بينما يجهل البعض دوره أيضا في تغطية شيب الشعر حيث يساعد الموز على إخفاء الشعر الابيض حين المواظبة على الوصفو لشهرين، مع إضافة عليه ملعقتان من زيت الزيتون ويمزج جيدا ثم يوزع الخليط على الشعر مع الحرص على التدليك المستمر لدقائق وبعد مرور ساعتين يغسل الشعر بالماء فقط.

وصفة لصبغ الشيب باللون البرتقالي

من اقوي الوصفات الطبيعية التي تمنحك تغطية مثالية للشيب هي وصفة البرتقال التي تصبغ الشعر الأبيض لفترة طويلة ووداعا للصباغات الكيمياوية التي ترهق خصل الشعر وتتسبب في التلف والتساقط، من خلال خلط كوب من عصير البرتقال مع ربع كوب من زيت الزيتون لتسهيل عملية توزيع الخليط على الشعر، ثم يدلك جيدا بالبشر ويترك حتي مرور ساعة قبل شطف الشعر بالماء.

عصير الليمون لصبغ الشيب العنيد باللون الأصفر الفاتح

يعتبر اللون الاصفر الفاتح من افضل الوصفات الطبيعية التي تمنحك تغطية مثالية لشيب الشعر، حيث يعمل عصير الليمون بفاعلية مذهلة في صباغة الشعر الابيض لفترة طويلة من الزمن، فما عليكي هو توزيع كوب من عصير اللينون على الشعر ويدلك جدا ويتم من بعدها الجلوس في الشمس لمدة ساعة، قبل أن يشطف الشعر بخل التفاح الذي يمنحك تثبيت للون لفترة طويلة، تكرر العملية مرة من كل أسبوع للحفاظ على تغطية الشيب.

صباغة الشاي الاسود لتحويل لون الشعر الأبيض للاسود اللامع

من اقوي الوصفات وأكثرهم فاعلية في اخفاء الشبب هي وصفة الشاي الأسود التي تقوم بدورها في تحويل لون الشعر الابيض للاسود اللامع عن طريق تطبيق الخطوات التالي:

المكونات:

نصف كوب من الشاي الاسود بما يعادل 5 أكياس ونقلل ونزيد الكنية حسب حجم وطول الشعر.

نصف لتر من الماء.

خطوات التحضير