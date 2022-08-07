هاتى كوباية شعرية وتعالى أقولك هتعملى أحلي تحليه بالشعرية والنشا مش هتبطلي تعمليها كل يوم لأولاد

أحلي تحليه بالشعرية والنشا مش هتبطلي تعمليها كل يوم لأولاد، تعتبر الشعرية من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث أنها تدخل في أكثر من أكلة وأنواع مختلفة من الطعام سواء الحلو أو الحَادق، وتعد أيضاً وجبة سهلة وسريعة ويمكن تحضير العديد من الوصفات بها في وقت قياسي، كما أن تناولها يعتبر سهل بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية عمل تحلية سريعة باستخدام الشعرية.

أحلي تحليه بالشعرية والنشا

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات تحضير تحلية بالشعرية بطريقة بسيطة وسهلة وهي كالتالي:

المكونات

كوب شعرية.

ملعقة من الزبدة.

رشه ملح بسيطة.

كيلو من اللبن.

كيس فانيليا.

خمس ملاعق سكر كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

علبة قشطة.

طريقة التحضير

في صينية أو حلة مناسبة ضعيها على النار وضيفي إليها ملعقة من الزبدة واتركيها حتى تذوب.

ضيفي الشعرية إلى الزبدة وعليها رشه ملح بسيطة وقومي بتقلِيبها جيداً حتى تصل إلى اللون الذهبي الداكن بعض الشيء أو يميل إلى البني الفاتح.

في إناء آخر قومي بإضافة اللبن وعليه النشا والسكر حسب الرغبة وكذلك الفانيليا، وقلبي المكونات جيداً حتى يذوب النشا نهائياً باستخدام المضرب اليدوي، ثم ضعي الإناء على النار واستمري في التقليب حتى يثقل القوام وبعدها ضيفي القشطة حتى يكون القوام مناسب.

في صينية بايركس أي النوع المتوفر لديكِ قومي بوضع جزء من الشعرية ورتبيه في جوانب الصينية فقط، ثم بعد ذلك اسكبي خليط الكريمة في قاع الصينية، وأضيفي بعد ذلك باقي كمية الشعرية لتغطي الكريمة.

قومي بإدخال الصينية الثلاجة واتركيها حتى تتماسك بشكل كامل لمدة ساعتين أو أكثر حسب تماسكها.

بعد أن تتماسك تماماً قومي بتقطيعها بالشكل الذي تفضلينه ورشي على وجهها قطع مكسرات حسب الرغبة، وضعيها في أطباق التقديم وقدميها لأسرتك وبالهناء والشفاء.

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا إليكم طريقة عمل تحلية سريعة باستخدام الشعرية، يمكنك اتباع الطريقة وتنفيذها كما قمنا بتوضيحها إليكم، وسوف تنال إعجاب عائلتك لأنها من الحلويات الشهية والمميزة، كما أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير أو مكونات مكلفة من أجل تجهيزها.