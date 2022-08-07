بكل سهولة وبمكونات بسيطة اعملى تاتو حواجب طبيعي بدون مواد كيميائية يدوم طويلًا

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تظهر الحواجب المحددة جمال العيون وتكسبها مظهراً أخاذًا؛ ولهذا السبب أولى خبراء التجميل اهتمامهم إلى طرق تمييز الحواجب، وتفننوا فيها، وأصبح للحواجب صيحة، فتارة رفيعة وتارة سميكة، وأخرى معقوفة، كما وصلت الموضة إلى لون الحواجب ولم تقتصر على رسمة الحاجب فقط، وقد ظهرت طرق عديدة لتمييز ورسم الحواجب أكثرها مرتفع التكلفة؛ لذا فسوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل تاتو طبيعي للحواجب يستمر لمدة طويلة، بدون استخدام أي مادة كيميائية قد تضر بالجلد.
تاتو حواجب طبيعي باستخدام الحناء
من الإرشادات الهامة لعمل تاتو حواجب طبيعي، رسم الحاجبين بشكل متماثل، وانتقاء لون للحواجب يتماشى مع لون البشرة والشعر، ويمكن عمل تاتو الحواجب بالحناء كالتالي:
الأدوات والمواد المطلوبة
نحتاج لرسم وشم الحواجب بالحناء إلي الآتي:
- ماء.
- أعواد تنظيف الأذن.
- حناء مخصصة للحواجب.
- زيت لوز حلو.
- فازلين طبي.
طريقة عمل تاتو الحناء للحواجب
اتبعي لرسم وشم الحواجب بالحناء، الخطوات التالية:
- قومي بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من حناء الحواجب مع ملعقة صغيرة من الماء، مع التقليب الجيد، في بوتقة، حتى يصبح قوام الخليط مثل العجين.
- ثم انتظري لمدة ساعة قبل استخدام الخليط في وشم الحاجبين.
- قومي بوضع الفازلين حول الحاجبين؛ وذلك لمنع خروج الوشم عن الرسمة المطلوبة، وتلطيخ الجلد باللون.
- بعد ذلك ارسمي الحاجبين، بحيث يكونا متماثلين، بالشكل المرغوب فيه للتاتو، وذلك باستخدام قلم تحديد الحواجب.
- استخدمي أعواد تنظيف الأذن في رسم الحاجب بالحناء مع الالتزام بالرسمة المحددة بقلم الحواجب.
- دعي الوشم يجف على أزيلي الفازلين، وامسحي الحاجبين بقطعة من القطن الطبي مبللة بزيت اللوز الحلو، وسوف تحصلين على حواجب مصبوغة بالرسمة واللون المرغوب فيه.
تاتو الحواجب بالكركم والنسكافيه
يمكن أيضًا استخدام خليط من الكركم والنسكافيه لوشم الحاجبين في المنزل بدون كيماويات، كالتالي:
مكونات الوشم
يتكون وشم النسكافيه والكركم للحواجب مما يلي:
- ربع كوب من بودرة النسكافيه.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم المخصص للبشرة.
- كوب كبير من زيت الزيتون.
- زجاجتين من ماء الأكسجين.
طريقة عمل التاتو
يمكن صبغ الحواجب بالكركم والنسكافيه كالآتي:
- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء مناسب، واخلطيهم جيدًا.
- استخدمي الخليط في صبغ الحواجب بنفس طريقة الوشم السابق، واتركيه يجف لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة.
ثم قومي بغسل الوجه والحواجب بالماء.
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