طريقة عمل المايونيز بدون بيض في البيت بخطوات بسيطة وسهلة والطعم روعة وأحلي من الجاهز

أصبح المايونيز من أهم الصلصات التي يفضلها الكثير من الناس، ويتم وضعه بجانب العديد من الأطعمة المختلفة فيزيد من جمال طعمها ويساعد في فتح الشهية، ومن أهم الأطعمة التي تحتاج إلى المايونيز هي البطاطس المحمرة أو قطع دجاج البانيه، أو المكرونة بأنواعها المختلفة وغيرها الكثير، لذلك جئنا لكل ربة منزل اليوم بطريقة بسيطة لعمل المايونيز في المنزل بكل سهولة وهي ما سوف تتعرفون عليها في هذا المقال.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

هناك طريقة سهلة وغير مكلفة ويمكن من خلالها اعداد المايونيز بكل سهولة في دقائق معدودة وهي طريقة عمل المايونيز بدون إضافة البيض وطريقة تحضير كالاتي:

المكونات

نصف كوب من اللبن الرائب.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

كوب من الزيت الخفيف.

رشة مناسبة من الملح.

طريقة التحضير

احضرى اللبن الرائب، وقومي بوضعه بداخل الخلاط الكهربائي.

أضيفي إليه رشة الملح والخل.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم قومي بإضافة الزيت الى المكونات ولكن بشكل تدريجي على شكل خيط رفيع.

أعيدي الخلط بشكل مستمر وذلك حتى يتغير قوام المايونيز تمامًا ويصبح أكثر كثافة كما هو مطلوب.

يمكن تعبئته الآن، ويتم تقديمه.

طريقة عمل المايونيز الصيامى بدون بيض

طريقة أخرى مميزة لعمل المايونيز بدون بيض وأكثر الطرق صحة، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوب واحد من زيت نباتي خفيف ويفضل عباد الشمس أو الذرة.

كوب من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من المستردة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

رشة ملح مناسبة.

رشة فلفل أبيض.

طريقة التحضير