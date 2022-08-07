هتطلع هشة وزي المحلات.. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بمقادير سهلة وبسيطة

تعد طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية من بين أكثر الطرق التي تستخدمها ربات البيوت عند محاولة عمل “كيك” داخل المنزل للأطفال والكبار، وخاصة لكون طريقتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، وخلال هذا التقرير سوف نصبحكم في جولة لمعرفة طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية الهشة داخل المنزل بمكونات سهلة وسهلة وخلال دقائق معدودة، وهذا بجانب بعض النصائح من أشهر الشيفات في الوطن العربي من أجل أن تخرج الكيكة بأفضل شكل ممكن.

طريقة عمل الكيكة الاسنفجية العادية في المنزل

في البداية إليكم المقادير التي يتم الستخدامها في صنع الكيكة الاسفنجية الهشة، وهي كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 بيضات.

خطوات عمل الكيكة الاسفنجية الهشة

في البداية، يجب أن تقوم ربة المنزل بتشغيل الفرن عند درجة حرارة مئوية تصل إلى 200 درجة.

قم بتحضير وعاء وضعي به دقيق وبيكنج بورد وكذلك بيكنج صودا بالإضافة إلى الملح، ومن ثم يتم تقليب تلك الأشياء معًا بشكل جيد للغاية.

ومن ثم في وعاء آخر يتم خفق البيض مع السكر، وكذلك مع الفانيليا.

بعدها نقوم بضرب هذه المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام الكريمي.

في الخطوة التالية، يجب وضع الزبدة ونستمر في خفق المكونات بشكل جيد حتى يحدث امتزاج.

بعدها يتم وضع “خليط الدقيق والحليب” بالتبادل ومن ثم سنحصل على عجينة الكيك الرائعة.

في التوقيت ذاته يتم تجهيز صينية ويجب أن تكون مدهونة بالقليل من الزبدة ونبدأ في رشها بالدقيق بشكل متوازن.

يتم صب كل المكونات داخل الصينية ويتم وضعها في الفرن لمدة تصل لنحو نصف ساعة فقط.

ويؤكد بعض الشيفات وخبراء الطبخ في الوطن العربي، بأن واحد من أهم أسرار خروج الكيك بالشكل الهش الذي يحبه الجميع، هو عدم إخراج الكيكة من الفرن بعد إغلاقه إلا بمدة تترواح ما بين 5-10 دقائق، وذلك حتى لا تتعرض الكيكة لاختلاف مفاجئ في درجة الحرارة وهو أمر قد يتسبب في عدم خروجها هشة.