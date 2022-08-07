طريقة عمل كريم الاساس طبيعي الفاونديشن في المنزل بطريقة سهلة ومكونات مغذية للبشرة

يعد كريم الاساس هو اكثر مستحضرات التجميل استهلاكا واستخداما بشكلل او بااخر كما يمكن أن يكون التخطيط هو كل شيء لوضع الأساس لأنه يمكن إجراؤه بسهولة باستخدام العديد من المنتجات المختلفة ويجب إعداد مساحة العمل ، وتأكد من تعقيم المعدات التي تستخدمها ، فمن الأفضل أن يكون لديك معدات مخصصة لمستحضرات التجميل ، ويمكن تحضير كريمات الاساس بواسطة مزيج صبغ ، قاعدة كريم مختارة وأدوات لصنعها في المنزل ليس من الصعب صنع كريم الأساس الطبيعي الخاص بك في المنزل ، وأفضل جزء هو أنه يمكنك التحكم في المكونات الموجودة فيه. لصنع أساس طبيعي ، كل ما تحتاجه هو بعض المكونات التي يسهل العثور عليها. يمكنك استخدام الزبدة والشمع لإنشاء كريم الأساس المثالي ، ويمكنك حتى مطابقتهما. بشرتك.

يعد كريم الاساس من اكثر مستحضرات التجميل استهلاكا واستخداما بين الفتيات في هذا العصر كما يتكون من عدة درجات متنوعة وهذا بحسب لون البشرة المستخدمة عليه فالبشرة الفاتحه لابد من استخدام درجة فاتحه لها من كريم الاساس والبشرة الداكنة لابد من استخدام لون داكن لها كما انها لها ماركات عديدة ولكن هنا سوف نقوم بااعداد كريم الاساس بمواد طبيعية فلنتعرف عليها

طريقة عمل كريم الاساس طبيعي في البيت

مكونات كريم الاساس :

من 1 الى 3 ملاعق من مسحوق الاروروت او نشا الذرة

من 1 الي 3 ملاعق كاكاو غير محلى او قرفة مطحونة او جوزة الطيب المطحون

٥ قطرات من زيت جوز الهند او الزيتون او الجوجوبا

اذا كان لون بشرتك اصفر ضيفي ملعقة من الكركم او لونها وردي ضيفي بودرة الوجه الوردية احمر الخدود

طريقة تحضير كريم الاساس في المنزل :

قومي بخلط كلا من مسحوق الاوروت او النشا في وعاء فان كانت بشرتك لونها فاتح فضعي ثلاث ملاعق اما اذا كانت داكنة فضعي ملعقة واحدة تكفي ، ثم قومي بااضافة الكاكاو او القرفة وهذا ايضا حسب لون البشرة ودرجة لونها فاان كنتي فاتحة اللون ضيفي ملعقة واحده من القرفة او الكاكاو اما ان كانت داكنة ضيفي ثلاثة ملاعق ، ثم امزجي الخليط مع بعضه البعض ، ثم انخلي المزيج في مصفاة ضيقة حتى لا يكون هناك شوائب او تكتلات، ثم قومي بااختبار كريم اللاساس على بشرتك ان كان اللون مناسبا ام لا وعلى حسب درجة لونك يمكنك اضافة ملعقة او اخرى من هذه المكونات ، ثم امزجيها جيدا مع احد هذه الزيوت حتى تحصلي على مزيج مناسب لكونه كريم اساس ثم يوضع في وعاء محكم الغلق معقم ونظيف ويخزن في مكان بارد ليحتفظ بخواصة ويمكن تثبيت كريم الاساس ببضع قطرات من زيت الجوجوبا وبهذا يصبح جاهزا للاستخدام.