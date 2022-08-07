نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. خلطة النشا لإزالة الشعر بدون الم من الوجه والجسم للعرايس مع تبييض فورى للاماكن الغامقة في المقال التالي

تعرفي على كيفية تحضير واستخدام وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد من الجذور تمامًا، تعتبر مشكلة الشعر الزائد من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات حيث أنه هناك الكثير من الطرق التي تساهم في إزالة الشعر ولكن قد لا تعطي النتائج المطلوبة ويظهر الشعر مرة أخرى بعد فترة قصيرة جدًا من الإزالة وهذا يشكّل عملية مرهقة جدًا بالنسبة للمرأة حيث يتوجب عليها إزالة الشعر وقد لا يسعفها الوقت لإزالته كل يومين أو ثلاثة. كيفية تحضير وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد مكونات إزالة الشعر بالنشا:- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

حبتان كبيرتان من البيض.

لبن زبادي.

ماء ورد للترطيب.

عصير ليمون. خطوات وطريقة إزالة الشعر بالنشا:- قومي بإضافة بياض البيض مع نشا الذرة واخفقيهم جيدًا بالمضرب اليدوي مع لبن الزبادي وقلبي الخليط جيدًا.

اغسلي المنطقة في جسمك التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها ثم ابدئي في توزيع الخليط بطبقة كثيفة على المنطقة.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر ونظفي رجلك جيدًا بغسله تحت الماء البارد أو الفاتر.

كرري استخدام الخليط مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد واحرصي على ترطيب المنطقة بماء ورد بعد استخدامه حتى لا يحدث أي التهابات. وصفة الكركم لإزالة الشعر الزائد من الجسم المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من معجون البابايا.

جل الصبار بمقدار أربع ملاعق كبيرة.

زيت الخردل وزيت الزيتون.

دقيق الحمص.

ماء ورد. خطوات تحضير وصفة الكركم لإزالة الشعر الزائد:- قومي بخلط جميع المكونات في علبة صغيرة ونظيفة واخلطيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

بعد ذلك قومي بتنظيف المكان الذي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها و ابدئي في تطبيقه على المنطقة ودلكي بحركات دائرية لطيفة.

اتركيه على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يتم إزالته من الجذور.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. عمر شويل - جدة قبل زفافك.. خلطة النشا لإزالة الشعر بدون الم من الوجه والجسم للعرايس مع تبييض فورى للاماكن الغامقة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل زفافك.. خلطة النشا لإزالة الشعر بدون الم من الوجه والجسم للعرايس مع تبييض فورى للاماكن الغامقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.