هتكوني عروسة يوميا بخلطات صاروخية لتفتيح البشرة وهتتخلصي من الاسمرار

خلطات تفتيح البشرة كثيرة جدا مصنوعة من المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة، وتعمل على تفتيحها طبيعيا وتخلصك من الاسمرار بشكل آمن وطبيعي، وتجعلك متألقة يوميا كما أن الخلطات الطبيعية تعمل على تأخير ظهور علامات تقدم السن والخطوط الرفيعة التي تظهر حول العينين، وكل هذا بمكونات طبيعية متوفرة في كل مكان وليست مكلفة على عكس المنتجات غالية الثمن التي تسبب الكثير من مشاكل البشرة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الخلطات لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار، تابعي معنا قراءة ما يلي.

خلطات صاروخية لتفتيح البشرة

من خلال بعض المكونات البسيطة التي تعمل على تفتيح البشرة سوف تكوني عروسة يوميا متألقة ناصعة البياض، وتتمثل المكونات من الآتي وعي بسيطة وغير مكلفة تماما ومفيدة للبشرة:

ثلاث ملاعق من الزبادي البلدي.

مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على بشرة جذابة ومشرقة وناصعة البياض، وتعتمد هذه الوصفة على الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من العسل وعصير الليمون والزبادي، ويتم التقليب جيدا حتى يتم الحصول على قوام متجانس.

ثم نضع الخليط على البشرة بعد تنظيفها جيدا.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشرون دقيقة.

تغسل البشرة جيدا بالماء البارد ثم تكرر الوصفة مرتين للحصول على أفضل النتائج.

وصفة البن وزيت جوز الهند

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على بشرة جميلة بيضاء ويخلصك من الاسمرار، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

مقدار ملعقة كبيرة من البن.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على خلطة ممتازة وفعالة للتخلص من الاسمرار، والخلطة هي عبارة عن التالي: