نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات جوز الهند اللذيذة بطعم مميز ورائع بكل سهولة في المقال التالي
يوجد الكثير من أنواع الحلوى اللذيذة التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة وعلى الرغم من سهولة صنع مثل هذه الأنواع من الحلوى إلا أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفونها، ولذلك فإننا سوف نقترح عليكم أنواع جديدة من الحلوى التي يمكنكم أن تقوموا بصنعها بأنفسكم في البيت في أسرع وقت وبأقل مجهود ومن هذه الأنواع كرات جوز الهند وسوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن المكونات التي تدخل في هذه الوصفة كما أننا سوف نقوم بتوضيح طريقة صنع هذه الكرات في خطوات سهلة وبسيطة.
مكونات كرات جوز الهند المصنوعة في البيت
مذاق جوز الهند في الحلويات له طعم مختلف عن أي مكون آخر يمكن أن يتم استخدامه ويفضل الكثير من الأشخاص أنواع الحلوى التي يدخل جوز الهند في مكوناتها كما أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يحبون أن يتناولوا جوز الهند في الحلوى كمكون رئيسي وهو الأمر الذي توفره لنا كرات جوز الهند، وتتكون كرات جوز الهند من المكونات والمقادير التالية:
- ¾ كوب دقيق.
- 3 كوب جوز هند.
- كوب سكر ناعم.
- ½ كوب زيت.
- 3 بيضات.
- كيس فانيليا.
- ملعقة بيكنج بودر.
خطوات صنع كرات جوز الهند باسهل طريقة في البيت
يمكن أن تحصل على حلوى ذات طعم لذيذ بطريقة سهلة، حيث تعتبر حلوى كرات جوز الهند من أفضل أنواع الحلويات التي يمكنك أن تتذوقها في حياتك وطريقة تصنيعها لا تحتاج إلى بذل جهد كبير حيث أنها تعتمد على خطوات بسيطة للغاية وتتمثل هذه الخطوات في التالي:
- نضع البيض في وعاء وعن طريق استخدام المضرب الكهربائي قم بخفق البيض.
- أضف إلى البيض الفانيليا واستمر بخفقهم معاً باستخدام المضرب.
- ضع السكر على المكونات السابقة والزيت.
- ابدأ في تقليب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر وبعدها يتم إضافة جوز الهند.
- نقلب الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند إلى أن يصبحوا خليط متجانس.
- نضيف خفق البيض والسكر والفانيليا على الدقيق.
- نحضر أكواب ونسكب في كل كوب كمية مناسبة من الخليط.
- نضع الأكواب على صينية فرن ومن ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة تصل إلى
- يترك في الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- بعد أن تأخذ اللون المناسب نقوم بإخراجها من الفرن ونقدمها.
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