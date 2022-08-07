نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة جدا زي القطن كيكة الخلاط السريعة وتحضريها في أقل من خمس دقائق في المقال التالي
كيكة الخلاط السريعة تعد من ألذ أنواع الكيك حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها من أسهل الطرق التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل؛ حيث يقبل عليها أفراد أسرتها بكثرة وذلك لأنها خفيفة وهشة، والكثير يعتمد عليها كوجبة إفطار سريعة أو وجبة عشاء خفيفة وأيضا الكثير من الأشخاص يرغبون بتناولها ما بين الوجبات، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل طريقة بسيطة لعمل كيكة الخلاط.
كيكة الخلاط السريعة
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل طريقة سهلة وسريعة لكيكة الخلاط بمكونات متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- نصف كوب من اللبن الحليب السائل.
- كوب الا ربع من السكر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- عدد 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
كيكة الخلاط اللذيذة التي يتم تجهيزها في أقل وقت ممكن، والتي يمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:
- يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من اللبن الحليب والسكر والبيض والزيت والفانليا، ويتم تشغيله لمدة دقيقة حتى تمتزج جميع المكونات.
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول والبيكنج بودر.
- نضع المكونات السائلة فوق الدقيق ونقلب المكونات جيدا في إتجاه واحد.
- يتم إحضار صينية وندهنها بالسمن ثم نضع عليها رشة من الدقيق، وذلك حتى لا يلتصق العجين ثم نسكب الخليط به بالتساوي.
- نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية لمدة 30 دقيقة، وهذا حتى يصل لونها إلي اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ثم تقطع قطع في طبق التقديم.
نصائح لنجاح العجينة
عند عمل الحلويات لابد من مراعاة بعض النصائح حتى نحصل على عجينة ناجحة، ومن أهم هذه النصائح الآتي:
- يجب نخل الدقيق جيدا حتى يتم التخلص من الشوائب والعوالق التي توجد بالدقيق.
- يجب أن تكون جميع المكونات التي يتم استخدامها بدرجة حرارة الغرفة.
- الحرص من أن نتأكد من صلاحية المكونات.
- الالتزام بالمقادير الموضحة أعلاه.
- تسخين الفرن أولا قبل البدء في الوصفة على درجة حرارة متوسطة.
- لابد من ترك العجينة لمدة دقيقة حتى تصبح هشة.
- يجب أيضا أن يكون حجم الصينية مناسب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشة جدا زي القطن كيكة الخلاط السريعة وتحضريها في أقل من خمس دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.