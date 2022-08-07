هشة جدا زي القطن كيكة الخلاط السريعة وتحضريها في أقل من خمس دقائق

كيكة الخلاط السريعة تعد من ألذ أنواع الكيك حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها من أسهل الطرق التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل؛ حيث يقبل عليها أفراد أسرتها بكثرة وذلك لأنها خفيفة وهشة، والكثير يعتمد عليها كوجبة إفطار سريعة أو وجبة عشاء خفيفة وأيضا الكثير من الأشخاص يرغبون بتناولها ما بين الوجبات، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل طريقة بسيطة لعمل كيكة الخلاط.

كيكة الخلاط السريعة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل طريقة سهلة وسريعة لكيكة الخلاط بمكونات متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

كوب الا ربع من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

كيكة الخلاط اللذيذة التي يتم تجهيزها في أقل وقت ممكن، والتي يمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من اللبن الحليب والسكر والبيض والزيت والفانليا، ويتم تشغيله لمدة دقيقة حتى تمتزج جميع المكونات.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول والبيكنج بودر.

نضع المكونات السائلة فوق الدقيق ونقلب المكونات جيدا في إتجاه واحد.

يتم إحضار صينية وندهنها بالسمن ثم نضع عليها رشة من الدقيق، وذلك حتى لا يلتصق العجين ثم نسكب الخليط به بالتساوي.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية لمدة 30 دقيقة، وهذا حتى يصل لونها إلي اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ثم تقطع قطع في طبق التقديم.

نصائح لنجاح العجينة

عند عمل الحلويات لابد من مراعاة بعض النصائح حتى نحصل على عجينة ناجحة، ومن أهم هذه النصائح الآتي: