نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا حضري شيكولاتة بونتي اللذيذة بحشوة جوز الهند في المقال التالي
يحب معظم الأشخاص تناول حلوى الشيكولاتة بكافة الحشوات التي توجد بداخلها وقد أصبح هناك الآن أماكن متخصصة فقط في صنع الشيكولاتة وتنتج هذه الأماكن آلاف القطع من الشيكولاتة بشكل يومي لكي يتناولها عشاق الشيكولاتة في كل مكان في العالم، ولكننا اليوم سوف نوفر لكم طريقة صنع شيكولاتة بونتي في البيت حتى تستطيعوا أن تتناولوا الشيكولاتة في التوقيت الذي يحلو لكم فقط كل ما عليكم أن تقوموا بفعله هو شراء المكونات التي سوف نقدمها إليكم وتحضيرها بالخطوات التي سوف نعرضها عليكم.
مكونات شيكولاتة بونتي
يمكنك الآن أن تقوم بصنع شيكولاتة بونتي في البيت لكي تستمتع بمذاقها الرائع بل ويمكنك أن تقوم بتقديمها للأشخاص المفضلين لديك حيث سوف تحظى بإعجاب كل الأشخاص الذين سوف يتناولونها من صنع يديك وتتمثل أهم مكونات شيكولاتة بونتي في التالي:
- 4 كوب جوز هند.
- ½ كيلو من الشيكولاتة.
- ملعقة نشا صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- عبوة لبن مكثف محلى.
خطوات تحضير شيكولاتة باونتي بأسهل طريقة في البيت
عن طريق الخطوات التي سوف نقدمها إليك في هذه النقاط سوف تستطيع أن تحصل على أفضل مذاق للشيكولاتة لك ولمن تشاركهم تناول هذه الشيكولاتة فقط كل ما عليك فعله هو أن تتبع الخطوات دون أن تخطئ في طريقة التحضير وبعدها سوف يكون بين يديك أفضل قطعة شيكولاتة على الإطلاق وتتمثل الخطوات في التالي:
- نحضر وعاء ونضيف النشا وجوز الهند والملح فيه.
- نضيف إلى المكونات اللبن المكثف.
- نقلب المكونات بشكل جيد ونشكل منها عجينة.
- نبدأ بتقطيع العجينة وتشكيلها حسب الرغبة إلى كرات أو مربعات أو مستطيل.
- نحضر صينية ونرص فيها عجين جوز الهند الذي قد قمنا بتشكيله.
- نضع الصينية في البراد لكي يصبح متماسك أكثر.
- نقوم بتحضير حمام مائي للشيكولاتة عن طريق وضع إناء كبير على النار وبه ماء وننتظر حتى يصل للغليان.
- نضع وعاء صغير في هذا الإناء ونضيف فيه الشيكولاتة حتى تذوب على أثر درجة الحرارة.
- بعدما يتم التأكد من أن الشيكولاتة قد ذابت تماماً نقوم بإخراج الوعاء الخاص به من الإناء.
- نقوم بإخراج العجين من الثلاجة.
- نقوم بغمس العجين في الشيكولاتة واحدة تلو الأخرى.
- نضع قطع الشيكولاتة مرة أخرى في الثلاجة حتى تبرد تماماً بعدها تكون جاهزة للأكل.
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