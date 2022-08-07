نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحنة طريقة صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية وآمنة ومقوية وتغطي الشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية هذا ما يبحث عنه الكثير من السيدات والفتيات، حيث أن اللون البني هو اللون الذي يرغبه الكثير لأنه دائما هو من ضمن أحدث صيحات الموضة، ويلجأ الكثير منهم لتغيير لون الشعر للظهور بطلة جذابة متألقة، وأيضا يعتبر الشيب من أكثر الأشياء التي تسبب الحرج عند ظهورها في سن مبكر، ولهذا قد يلجأ البعض لطرق قد ترهق الشعر أكثر وهي شراء الصبغات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وهى من الأسباب التي تجهد الشعر وتسبب له الضرر الكبير لما تحتوي عليه من مواد كيميائية، ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض لكم أفضل الخلطات لصبغ الشعر باللون البني.

صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية

صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية هى من أفضل النتائج التي تسبب فائدة كبيرة للشعر بدون أي ضرر للشعر وبصيلاته، وتتمثل مكونات هذه الخلطة في الآتي:

نصف كوب متوسط الحجم من القهوة الخام.

مقدار نصف كوب نفس المقدار من النسكافيه.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على صبغة طبيعية باللون البني، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يتم إحضار وعاء ونضع به الماء ثم نخلط القهوة والنسكافيه معا في الماء، وتقلب جيدا ونضعها على النار حتى تغلي بشكل جيد.

يرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما.

يصفى الخليط ويوزع على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يغطى الشعر بكيس من البلاستيك لمدة ساعتين، ثم يشطف الشعر بخل التفاح.

صبغ الشعر باللون البني في المنزل

صبغ الشعر باللون البني في المنزل من الوصفات البسيطة والسهلة، والتي تتم بكل سهولة من خلال بعض المكونات البسيطة التي تتمثل في الآتي:

كوب متوسط من الحناء الطبيعية أو على حسب طول الشعر.

مقدار نصف كوب من الزبادي.

ربع كوب من العسل الأبيض.

مقدار ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية يمكنك عمل خلطة طبيعية لصبغ الشعر طبيعيا باللون البني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: