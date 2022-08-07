الطحينة البيضاء الخام أحلى من الجاهزة بالسمسم وهتوفري كتير

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تناول المقبلات من الأمور التي يعشقها الملايين من الأشخاص حيث أن أطباق المقبلات تعتبر أهم لدى الكثير من الأشخاص من الأطباق الرئيسية بل ويعطونها اهتماما خاصًا، ومن بين أطباق المقبلات الشهية التي يحب أغلب الناس تناولها هي سلطة الطحينة ولكي تحصل على طبق سلطة طحينة ذو مذاق خاص فإن الأمر يستلزم منك في البداية أن تحصل على نوع طحينة جيد مستخلص من أجود أنواع السمسم ولكي يكون مضمون فإنه يجب عليك أن تقوم بإعداده في المنزل، ولذلك فإننا سوف نقوم باستعراض قائمة المكونات التي تحتاج إليها في صنع الطحينة البيضاء في المنزل كما أننا سوف نقوم بإضافة طريقة التحضير.
مكونات الطحينة البيضاء
يمكنك أن تقوم بصنع الطحينة البيضاء في المنزل بكل سهولة عند قيامك بتحضير كافة المكونات في البيت، والجدير بالذكر أن الطحينة البيضاء لا تحتاج إلى الكثير من المكونات لكي تستطيع أن تقوم بإعدادها ولكن كل ما ينبغي عليك أن تقوم به هو تحضير المكونات التالية فقط:
- 6 ملاعق كبيرة سمسم غير محمص.
- ¼ كوب زيت طعام.
- ملعقة صغيرة دقيق.
- رشة ملح
طريقة تحضير الطحينة البيضاء
تعتبر الطحينة البيضاء من أسهل المقبلات التي يمكنك أن تقوم بإعدادها في البيت سواء تحضير الطحينة الخام أو تحضير سلطة الطحينة على وجه العموم ففي الحالتين طالما تم الحصول على المكونات اللازمة لها، وإليك طريقة الحصول على الطحينة الخام البيضاء بكل سهولة في البيت ودون تكلفة كبيرة وتتمثل في النقاط الآتية:
- قم بوضع السمسم في الخلاط.
- استمر في طحن السمسم إلى أن يصبح ناعم.
- ابدأ في إضافة الزيت بشكل تدريجي على السمسم.
- بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بإضافة الملح.
- يمكنك في النهاية أن تقوم بإضافة الدقيق على باقي المكونات.
- استمر في خلط المكونات بشكل جيد.
- عندما يصبح الخليط ذو قوام سائل فإنه بهذه الطريقة قد حصلت على الطحينة.
- قم بإحضار برطمان زجاجي مناسب للكمية التي قد قمت بتحضيرها من الطحينة واسكب فيها الطحينة.
- يمكنك الاحتفاظ بالبرطمان في الثلاجة لحين وقت الاستخدام.
- تستطيع أن تقوم بتحضير سلطة طحينة من الطحينة التي قد قمت بإعدادها أو أن تقوم بإضافة الطحينة إلى الوجبات المختلفة حسب الرغبة.
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