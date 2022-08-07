طريقة عمل بسكويت اللانكشير بكل سهولة في المنزل بألوانه وأشكاله الجميلة

في الحقيقة أن تناول المخبوزات وكذلك المعجنات يعود بالسعادة على العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناولها بجميع أنواعها، هذا بجانب أن بسكويت اللانكشير من بين المخبوزات التي يعشقها الجميع كباراً وصغاراً، هذا بالإضافة إلى أن جميع الأمهات تسعى دوماً لتلبية كافة احتياجات أبنائها في المنزل بدون الشراء من الخارج، هذا بجانب أن جميع المأكولات والمخبوزات في المنزل أكثر أماناً من الخارج، هذا بالإضافة إلى أن إعداد المخبوزات بصورة عامة أمر يعتقد العديد من الأشخاص أنه صعب وعسير، لكن في الحقيقة أنه يكون عكس ذلك تماماً، فهو أسهل مما يمكن، كما أن تحضير بسكويت اللانكشير بسيط للغاية ومكوناته بسيطة، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سلسه للغاية.

مكونات عمل بسكويت اللانكشير

بسكويت اللانكشير من أشهر وألذ أنواع البسكويت التي من الممكن أن تتذوقها على الأطلاق، كما أن مقاديره بسيطة وليست مكلفة.

زبدة سائلة “عدد كوب وربع”.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوبان من الدقيق.

نصف كوب نشا.

ربع ملعقة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة بكينج بودر.

جوز هند مبشور.

مربي مشمش.

خطوات تحضير بسكويت اللانكشير