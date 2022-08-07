نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت اللانكشير بكل سهولة في المنزل بألوانه وأشكاله الجميلة في المقال التالي
في الحقيقة أن تناول المخبوزات وكذلك المعجنات يعود بالسعادة على العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناولها بجميع أنواعها، هذا بجانب أن بسكويت اللانكشير من بين المخبوزات التي يعشقها الجميع كباراً وصغاراً، هذا بالإضافة إلى أن جميع الأمهات تسعى دوماً لتلبية كافة احتياجات أبنائها في المنزل بدون الشراء من الخارج، هذا بجانب أن جميع المأكولات والمخبوزات في المنزل أكثر أماناً من الخارج، هذا بالإضافة إلى أن إعداد المخبوزات بصورة عامة أمر يعتقد العديد من الأشخاص أنه صعب وعسير، لكن في الحقيقة أنه يكون عكس ذلك تماماً، فهو أسهل مما يمكن، كما أن تحضير بسكويت اللانكشير بسيط للغاية ومكوناته بسيطة، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سلسه للغاية.
مكونات عمل بسكويت اللانكشير
بسكويت اللانكشير من أشهر وألذ أنواع البسكويت التي من الممكن أن تتذوقها على الأطلاق، كما أن مقاديره بسيطة وليست مكلفة.
- زبدة سائلة “عدد كوب وربع”.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب نشا.
- ربع ملعقة فانيليا سائلة.
- ربع ملعقة بكينج بودر.
- جوز هند مبشور.
- مربي مشمش.
خطوات تحضير بسكويت اللانكشير
- قومي بإحضار الخلاط ومن ثم ضعي به كلاً من الزبدة والسكر وتابعي المزج بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بوضع البيض مع الفانيليا وامزجيهم جيداً ومن ثم ضعيهم على الخليط السابق.
- بعد ذلك قومي بإضافة كلاً من الدقيق والنشا وكذلك البيكنج بودر لكافة المقادير السابقة وتابعي التقليب بشكل جيد.
- قومي بوضع العجين بالثلاجة وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي 30 دقيقة.
- بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة لكرات ومن ثم يتم رصها في الصينية ووضعها في الفرن.
- قومي بعدها بتسخين الفرن وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي ربع ساعة حتى مرور تلت ساعة كحد أقصى.
- بعد ذلك قومي بوضع العجين في الفرن وانتظري حتى يتم النضوج يشكل كامل.
- بعد ذلك اتركي البسكويت حتى يبرد ويهدأ، ومن ثم قومي بوضع المربي على قطعة من البسكويت مع لصقها بواحدة أخرى.
- في النهاية قومي بوضع البسكويت بجوز الهند وبهذا يصير بسكويت اللانكشير جاهزاً.
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