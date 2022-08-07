بكوب واحد من المكونات أخف الحلويات كيكة البسبوسة بتكات الحلواني بالخطوات

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صنع الحلويات من الأمور المعقدة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم حيث يرى بعض الناس أن عمل الحلويات في المنزل أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد كما أنهم يعتقدون أنهم قد لا يحصلون على نتيجة جيدة في الحلويات التي قد قاموا بصنعها، ومن بين أهم أنواع الحلويات التي يرى الكثير من الناس صعوبة في صنعها في البيت هي كيكة البسبوسة، وفي هذا الموضوع فإننا سوف نقوم بتوفير المعلومات كاملة حول المقادير الصحيحة لعمل كيكة البسبوسة والمكونات التي تدخل في صناعتها وذلك لكي يسهل عليكم أن تقوموا بصنعها في البيت ولكي تحصلوا على نتيجة مبهرة لها.
مقادير كيكة البسبوسة المصنوعة في البيت
يظن بعض الأشخاص أن كيكة البسبوسة هي نفسها البسبوسة العادية، ولكن في الواقع أن الأثنان يختلفون عن بعضهم البعض في المقادير وفي طريقة التحضير وبالتالي في الملمس والطعم والمذاق ولذلك فإننا سوف نقوم بتوضيح المقادير التي تدخل في صنع كيكة البسبوسة حتى يستطيع كل منكم أن يصنعها في البيت بكل سهولة، وتتمثل المقادير في التالي:
- كوب دقيق.
- كوب دقيق سميد.
- كوب جوز هند.
- كوب زبادي.
- كوب سكر.
- كوب زيت.
- 2 بيضة.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كيس فانيليا.
- كوب وربع من شراب العسل.
خطوات صنع كيكة البسبوسة
يمكنك أن تقوم بتحضير كيكة البسبوسة على الفور في البيت عندما تلتزم باتباع الخطوات التالية في التحضير وهي كالآتي:
- نحضر وعاء كبير وعميق.
- نقوم بإضافة كل المكونات التي قمنا بذكرها بشكل مسبق فيما عدا شراب العسل.
- نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض إلى أن يصبح خليط متجانس.
- نحضر صينية من صواني الفرن ونقوم بدهن كمية من الزيت عليها.
- نسكب الخليط الذي قمنا بصنعه في الصينية المدهونة بالزيت ونتأكد من أن سطح الخليط قد أصبح متساوي في الصينية.
- نقوم بتسخين الفرن بشكل مسبق على درجة حرارة لا تزيد عن
- نضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة وعندما تحصل الكيكة على اللون الذهبي فإنها في تلك الحالة تصبح جاهزة لإخراجها من الفرن.
- نقوم بسكب شربات العسل على الكيكة عندما نخرجها مباشرة من الفرن.
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