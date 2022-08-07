بكوب واحد من المكونات أخف الحلويات كيكة البسبوسة بتكات الحلواني بالخطوات

صنع الحلويات من الأمور المعقدة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم حيث يرى بعض الناس أن عمل الحلويات في المنزل أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد كما أنهم يعتقدون أنهم قد لا يحصلون على نتيجة جيدة في الحلويات التي قد قاموا بصنعها، ومن بين أهم أنواع الحلويات التي يرى الكثير من الناس صعوبة في صنعها في البيت هي كيكة البسبوسة، وفي هذا الموضوع فإننا سوف نقوم بتوفير المعلومات كاملة حول المقادير الصحيحة لعمل كيكة البسبوسة والمكونات التي تدخل في صناعتها وذلك لكي يسهل عليكم أن تقوموا بصنعها في البيت ولكي تحصلوا على نتيجة مبهرة لها.

مقادير كيكة البسبوسة المصنوعة في البيت

يظن بعض الأشخاص أن كيكة البسبوسة هي نفسها البسبوسة العادية، ولكن في الواقع أن الأثنان يختلفون عن بعضهم البعض في المقادير وفي طريقة التحضير وبالتالي في الملمس والطعم والمذاق ولذلك فإننا سوف نقوم بتوضيح المقادير التي تدخل في صنع كيكة البسبوسة حتى يستطيع كل منكم أن يصنعها في البيت بكل سهولة، وتتمثل المقادير في التالي:

كوب دقيق.

كوب دقيق سميد.

كوب جوز هند.

كوب زبادي.

كوب سكر.

كوب زيت.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كيس فانيليا.

كوب وربع من شراب العسل.

خطوات صنع كيكة البسبوسة

يمكنك أن تقوم بتحضير كيكة البسبوسة على الفور في البيت عندما تلتزم باتباع الخطوات التالية في التحضير وهي كالآتي: