نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل البطاطس المقرمشة بأسهل الطرق وأقل المكونات بطعم الجاهزة في المقال التالي
تعد البطاطس من أبرز المحاصيل الزراعية الشائعة في العالم بصورة كبيرة، كما أنها تشتمل على العديد من مختلف العناصر الغذائية، هذا بجانب أن هذه العناصر تقوم بمد الجسم بكلاً من الطاقة والبروتين وغيرها، كذلك أنه من الممكن أن يتم إعداد البطاطس بمختلف الأشكال، ومن المعروف أن البطاطس لها مذاق رائع وضعي وكذلك مذهل، هذا المذاق يعشقه الجميع الصغار والكبار، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم تحضير العديد من الأكلات المختلفة والاطباق المتنوعة بواسطة استخدام البطاطس.
مكونات عمل البطاطس المقرمشة
- عدد من حبات البطاطس.
- زيت للقلي.
- القليل من الملح.
- كوب واحد فقط من الخل الطبيعي وذلك لكل كيلو واحد من البطاطس.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة
- في البداية قومي بتقشير البطاطس ومن ثم قومي بغسلها بشكل جيد بواسطة الماء، وبعدها قومي بتقطيع البطاطس حتى تكون أصابع حجمها متوسط.
- بعد ذلك قومي بوضع الخل في الماء الدافئ في إناء، وضعي البطاطس به واتركيه حتى مرور ما يقرب من حوالي 20 دقيقة.
- قومي بتصفية البطاطس من الماء، ومن ثم ضعيها في الزيت الساخن بمقلاة على النار وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على اللون الذهبي.
- بعد ذلك قومي بوضعها على المحارم الورقية حتى تتخلصين من الزيت الزائد، وفي النهاية قومي بتقديمها.
مكونات أخرى لعمل البطاطس المقرمشة
- عدد من حبات البطاطس.
- حليب “ملعقة كبيرة واحدة*.
- بيضتان مخفوقتان.
- دقيق “ملعقتان كبيرتان”.
- ¼ كوب من الخل.
- القليل من الملح
- زيت نباتي للقلي.
طريقة تحضير أخرى لعمل البطاطس المقرمشة
- في البداية قومي بتقشير حبات البطاطس ومن ثم قومي بغسلها بشكل جيد بواسطة الماء، وبعد ذلك قومي بتقطيعها إلى أصابع سميكة.
- بعد ذلك قومي بوضع أصابع البطاطس في إناء مملوء بكلاً من الخل والماء الدافئ، واتركيهم على النار حتى تصير البطاطس طرية.
- بعد ذلك قومي بتصفية البطاطس من الماء، وبعدها ضعيها في صينية واتركيها حتى تجف قليلاً.
- بعدها قومي بوضع أصابع البطاطس بالبيض، وبعدها قومي بغمسها في الدقيق، ومن ثم قومي ببلها بواسطة استخدام الحليب.
- قومي بوضع البطاطس بالزيت الساخن وذلك بمقلاة على النار.
- بعد ذلك اتركيها على النار حتى تحمر وتحصلين على اللون الذهبي، وهكذا تكون البطاطس المقرمشة جاهزة على التقديم.
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