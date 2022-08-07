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يعتبر البسكويت من أنواع المعجنات المشهورة التي يمكن تحضيرها في أي وقت وتعتبر مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في البيت، ويعشقه الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنه يتميز البسكويت بمذاقه الشهي واللذيذ لذلك تفضل ربات المنزل تحضيره لأفراد العائلة في البيت، ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق مختلفة لتحضير البسكويت حيث يمكن تحضيره بجوز الهند أو سادة أو بالشيكولاتة. مقادير عمل بسكويت الشاي في المنزل كوبين ونصف من الدقيق الأبيض

نصف كوب من اللبن السائل

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم

اثنى عشرة ملعقة من الزبدة الطرية

واحدة من البيض متوسط الحجم

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والملح ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به الزبدة، ثم نقوم بخفقها جيدا باستخدام المضرب الكهربائي بسرعة بطيئة لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نضيف البيض والفانيليا مع الاستمرار في خفق المكونات مع بعضها البعض لمدة دقيقة.

ثم نقوم بإضافة الدقيق واللبن السائل تدريجيا مع عجن المكونات جيدا حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونقوم بتغليفها بورق من البلاستيك، ثم نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بفرد العجين بين ورقتين من الزبدة.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 300 درجة مئوية، ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى أشكال البسكويت المختلفة.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع بها ورق الزبدة، ثم نرص بها قطع البسكويت، ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة، ونقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ينضج البسكويت جيدا.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا، ثم نضع قطع البسكويت في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة مذاقه شهي ولذيذ بسكويت الشاي في المنزل بالخطوات مقرمش ولذيذ - ثقفني

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