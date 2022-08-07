بملعقة نشا أعملي كريم أساس طبيعي عالي التغطية وخافي لعيوب البشرة بدون اي مواد كيميائية

الأساس يوجد منه أنواع كثيرة في الأسواق، كما يوجد منه أكثر من درجة لون لكي يناسب جميع درجات ألوان البشرة سواء الفاتحة أو الغامقة، ويعتقد النساء أن كريم الأساس لا يظهر العيوب التي توجه في الوجه سواء كانت آثار حبوب أو تصبغات أو أي مشاكل أخرى ولذلك يوجد في كل حقيبة فتاة كريم الاساس ولكن نقول لكِ أن كريم الاساس الذي يحتوي على مواد كيميائية لا يخفي العيوب وإنما هو أساس المشاكل التي توجد في البشرة سواء كانت هذه المشاكل واضحة أو تظهر من كثرة وضع هذا الكريم، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم كريم الأساس باستخدام معلقة واحدة من النشا وباقي المكونات طبيعية وخالية من أي مواد صناعية تضر البشرة على الإطلاق، لمعرفة المزيد من المعلومات والمكونات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الأساس باستخدام معلقة من النشا

النشا له تأثير فعال على البشرة حيث يعطي لها ملمس لا مثيل وهو مكون طبيعي مصنوع من الذرة الخالص، ولذلك لا يوجد له أي أضرار على البشرة نهائيا مهما طال مدة الأستخدام، ولذلك تم إضافته كمكون أساسي في وصفة اليوم، وتستخدم البنات كريم الأساس على الوجه قبل وضع المكيب في الأفراح والمناسبات السعيدة كالأعياد وغيرها لأن الميزة الوحيدة فيه هو توحيد لون البشرة ويجعلها لا أثر لا شوائب ولا تصبغات نهائي، ولذلك نحن نريد أن نقدم كل الوصفات الخاصة بالنساء حتى يهتموا بأنفسهم ويصبحوا مثل القمر، والآن سوف أقدم لكم مكونات هذه الوصفة الرائعة:

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من جوز الطيب البودرة.

القليل من الكاكاو الخام.

خطوات تحضير واستخدام كريم الأساس باستخدام ملعقة من النشا

نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب تنظيف الوجه قبل وضع كريم الأساس.

يجب الاحتفاظ بباقي الكمية في علبة نظيفة محكمة الغلق.

يمكن الاستمرار عليه مدى الحياة لأنه لا يوجد له أضرار على البشرة

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم اساس خافي لعيوب البشرة ويصلح لجميع انواع البشرة فيمكن عمل الكريم الأساس والحصول على بشرة بيضاء من أول إستعمال ياستخدام الكريم الأساس فهو يتكون من مكونات طبيعية تعمل على التخلص من البقع السوداء وايضا خافي لجميع عيوب البشرة وخالي من البقع وايضا يساعد على جعل البشرة بيضاء من أول إستعمال بدون اي مشاكل فيها