بالكوكولا غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة

كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، الكوكولا من المشروبات الكحولية التي يتم تناولها أثناء الطعام أو بعد تناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولكن الأن سوف نستخدم الكوكولا في فرد الشعر الخشن والمجعد وأصبح الشعر الشعر مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من النساء سواء في شعرها أو شعر بنتها يتعرضون للتنمر بسبب الشعر الخشن، ولهذا الأمر نحن لا نريد أن يتعرض له الفتيات مرة أخرى لذلك نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم وصفة الكوكاكولا في تحويل الشعر الخشن إلى الشعر الناعم في خلال دقائق معدودة لن تتوقعي النتيجة المذهلة، يجب عليكم متابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكوكاكولا لتحويل لون الشعر الخشن إلى شعر ناعم مثل الحرير

قام الكثير من العلماء الذين قاموا بعمل الكثير من الدراسات أن الكوكاكولا لها مفعول كبير في فرد الشعر المجعد وفرد الكسر التي توجد في مقدمة الرأس، مع العلم أن معظم الدول الأجنبية تستخدم الكوكاكولا في تنعيم الشعر، لأنه يعطي للشعر مظهر لامع وجذاب لا مثيل لها ويرغب الكثير من الفتيات في الوصول إلى هذه النتيجة دون دفع مبالغ كبيرة كما يعتقد البعض أو كما يذهب الكثير من النساء بالذهاب إلى الكوافير وعمل الكثير من الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائية، ولكن وداعا كل هذه المشاكل نحن سوف نقدم لكم وصفة هائلة لحل هذه المشكلة، وتتلخص المكونات في:

كوب من الكوكاكولا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

كريم مناسب لشعرك.

خطوات استخدام وصفة الكوكاكولا في فرد الشعر

يجب إحضار المكونات قبل البدء في تنفيذ الوصفة، ويجب غسل الشعر جيدا للتخلص من آثار زيت أو كريم، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات الأتية:

يجب وضع الكوكاكولا مع ماء الورد ويتم التقليب.

يجب إضافة عصير الليمون مع الاستمرار في التقليب.

يجب وضع كريم مصفف الشعر على الوصفة ونستمر في التقليب.

يجب وضع كريم مصفف الشعر على الوصفة ونستمر في التقليب. يجب وضع هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب تركها لمدة ساعة ونصف. يجب غسل الشعر بعدها.

يجب تكرار الوصفة مرة كل شهر.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم كالحرير فعند وضع الكوكولا علي الشعر تساهم في فرد الشعر وجعله حريري من أول إستعمال فالكثير من الفتيات تعاني من الشعر الخشن والمجعد ويمكن وضع الكثير من الوصفات وعملها حتي تجعل الشعر يصبح ناعم من أول إستعمال فإذا يجب فرد الشعر بمكونات طبيعية بدون اي مواد كيميائية ضارة