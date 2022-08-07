ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط.. ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان هيبقي مقرمش وصحي ومش هيشرب نقطة زيت نهائي

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت نهائيا زي المطاعم ، الباذنجان له أكثر من طريقة في التحضير ولكن تعتبر الباذنجان المقلي هي أفضل الوصفات التي يحبها الجميع بسبب أن نقوم بوضع خلطة على الباذنجان المقلي تجعل طعمه لذيذ وجميل ويتم تناول من كمية كبيرة عند وضعه على السفرة، ولكنه الشيء الوحيد الذي يجعل معظم الناس يمنعون أنفسهم من تناول الباذنجان المقلي بسبب أنه يتشرب كمية كبيرة من الزيت ولذلك يكون سبب في زيادة الوزن بسرعة كبيرة وينتج عن ذلك وجود مشاكل أخرى في القلب وباقي أعضاء الجسم كله، ولكن نحن جئنا لكم بهذه الكلمات لكي نوضح لكم الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب زيت نهائي، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة خطيرة لقلي الباذنجان في البيت بدون أن يتشرب البيت

الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي هو عنصر أساسي في بناء الجسم سواء الأطفال أو حتى الكبار، وطبق الباذنجان المقلي أساسي جميع الوجبات سواء وجبة الإفطار أو الغذاء وكما ذكرنا المانع الوحيد الذي يجعل الطبيب من يقول للمريض أنه لا يتناول الباذنجان المقلي هو أن كمية الزيت التي تكون داخل الباذنجان، ولكن معنا والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الباذنجان المقلي بدون أن يتشرب زيت:

نصف كيلو من الباذنجان الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ملعقة من التوابل.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات قلي الباذنجان بدون أن يتشرب زيت

يجب إحضار المكونات في المطبخ قبل البدء في التنفيذ وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات الأتية:

يجب تقطيع الباذنجان شرائح متوسطة السمك.

يجب رش كمية مناسبة من الملح عليها ثم نضعها في مصفاه.

نتركها لمدة ربع ساعة.

يجب وضع جميع المكونات على الباذنجان.

يجب التقليب جيدا.

يجب رص الباذنجان في صينية ويتم رش ملعقة من زيت الزيتون عليها.

يجب تقليب الباذنجان حتى يحمر الباذنجان ويتم التسوية جيدا.

يتم وضع خلطة الشطة والفلفل الأحمر عليه ويقدم ساخن.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل الباذنحان المقلي بدون ماء فيمكن وضع ملعقة من النشا تعمل على جعل الباذنجان المقلي مقرمش بدون امتصاص نقطه زيت إطلاقا بإستخدام النشا يمكن وضع الباذنجان لمظة تساهم في جعل الباذنجان مقلي وصحي ومقرمش فيمكن وضع النشا إذا يمكن استخدام ملعقة من البكينج بودر علي الباذنجان تجعل الباذنجان مقرمش وصحي ولذيذ وغير ضار بالجسم