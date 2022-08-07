نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي الاحراج.. تفتيح فوري للركب بطرق طبيعية وبسيطة وفتحي بشرتك بشكل فورى وأنسى الاسمرار للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن وصفات تفتيح فوري للركب حيث تواجه الكثير من النساء هذه المشكلة المزعجة التي تسبب الضيق والحرج لذا وجب الإشارة إلى بعض المبيضات الطبيعية الجبارة القادرة على تحقيق نتائج مذهلة من أول استعمال والتي تعمل على إزالة طبقات الجلد الميت كما تمد البشرة بالترطيب اللازمة للقضاء على هذه المشكلة نهائيًا.

تفتيح فوري للركب

تعاني معظم النساء من مشكلة اسمرار الركب التي تسبب لها انزعاجًا كثيرًا، لحسن الحظ هناك بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في التخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت.

زيت جوز الهند

إحدى العلاجات المنزلية المجربة في التخلص من مشكلة اسمرار الركب لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات التي تحافظ على رطوبة البشرة، يمكن تطبيق هذه الوصفة من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من زيت جوز الهند.

½ ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتداخل وتتجانس تمامًا.

بعد ذلك نوزع الخليط على المنطقة الداكنة مع التدليك برفق.

ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة يوميًا وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

الليمون

يعتبر الليمون مبيض فعال للمناطق الداكنة، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة من عسل النحل.

الطريقة

نضع مقدار كل من العسل وعصير الليمون في وعاء ويخلط المزيج جيدًا.

بعد ذلك يوزع المزيج على البقع الداكنة ويترك لمدة ثلث ساعة.

ثم نشطف هذا الخليط بالماء الدافئ ويفضل استخدام أي كريم مرطب.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على النتيجة المرجوة.

السكر

لعمل مقشر طبيعي لتفتيح المناطق الداكنة في الركبة ينبغي اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

5 قطرات من زيت الزيتون.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة جيدًا حتى نحصل على عجين متماسك.

بعد ذلك يوزع الخليط على الركبتين مع مراعاة فركها بحركات دائرية رقيقة.

ثم نغسل الخليط بالماء الفاتر.

بعد ذلك يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

في نهاية مقال تفتيح فوري للركب حيث تم توضيح العديد من المبيضات الطبيعية الفعالة القادرة على تفتيح المناطق الداكنة في الركبة سواء عن طريق استخدام زيت الزيتون أو الليمون أو عن طريق عمل مقشر السكر وزيت الزيتون.